Arrancan los cuadrangulares: confirmados los 8 clasificados de la Liga Betplay

La Liga Betplay tuvo este domingo 25 de mayo su fecha 20 para terminar loa fase del todos contra todos. En el cierre del primer semestre del FPC, siete equipos llegaban clasificados a la disputa de la jornada de cierre. América, Deportes Tolima, Nacional, Millonarios, Santa Fe y Medellín llegaban clasificados y en la pelea por el punto invisible.

Por el lado del último cupo, la pelea se entraba en dos plazas. Once Caldas llegaba en el octavo lugar con 30 puntos y se medía ante Deportivo Cali buscando sentenciar su clasificación. El último opcionado para entrar a los cuadrangulares era el Deportivo Pasto, que tenía que viajar a Bucaramanga y lograr un triunfo, esperando que el Once no ganará para quedarse con su lugar.

