Arregui reveló el motivo por el cual volvió a Medellín

De la mano del profesor Hernán Darío Gómez, Independiente Medellín inició el semestre de la Liga Betplay con un empate ante Águilas Doradas. El ‘Poderoso de la Montaña’ vio cómo su hinchada regresaba a las tribunas del Atanasio Girardot tras más de un año y meses sin hacerlo por la pandemia del Covid-19.

El cuadro del ‘Bolillo’ Gómez fue uno de los que más se reforzó para este semestre, pues contó con el regreso del argentino Adrián Arregui, quien en la última temporada estuvo jugando en su país natal. Por tal razón, el estratega no dudó ni un instante y le dio la oportunidad de debutar nuevamente con el equipo paisa.

En medio de una rueda de prensa, el ‘Vikingo’ explicó los motivos por los cuales tuvo que regresar a Argentina, y además, el por qué volvió a la institución antioqueña: “He pasado momentos difíciles y este me afectó mucho. Hace 20 años demoré en encontrar a mi padre y haberlo perdido fue muy complicado. Volví a Argentina para reconstruir mi familia, volver con mi señora y con mi hijo. Pude haberme quedado hasta diciembre con Independiente, pero decidí pegar la vuelta a Medellín. Estoy muy contento, muy agradecido de estar aquí y quiero seguir creciendo”.

A pesar de que se había dicho que no iba a seguir en Independiente de Avellaneda por una supuesta lesión, el propio jugador aclaró el rumor indicando que su “salida de Independiente fue porque yo había prometido volver, lo que yo necesitaba era reconstruir mi familia. Mi idea era regresar, en Independiente estaba cómodo, pero tenía esa deuda de venir. Después de perder a mi padre no era feliz. No es cierto que no era feliz acá. Le manifesté a Julio Falcioni que ya estaba listo para volver a Medellín. Es una promesa que debía cumplir, al grupo lo encontré muy bien, muy preparados para competir en los torneos que tendremos en frente”.

Por otra parte, resaltó que “con ‘Bolillo’ hemos hablado un poco y respecto a mi último paso por el equipo, hizo que jugando como volante interno podía tener un poco más de participación en el juego con los extremos y los delanteros. Es una posición que me gusta y aprendo mucho”.

Sin embargo, dejó claro que él debe “hacer lo que el técnico me diga, y donde me pongan es donde debo rendir. En los primeros partidos, al no tener muchos entrenamientos, me costó un poco. Siempre trato de mejorar y de crecer”.