Arremetida del 'Toro' Arzuaga a Juan Cruz Real: "se dedica a maquillar; no juega a nada"

Junior de Barranquilla volvió a generar dudas en su funcionamiento, pues perdió como local (1-0) ante Unión Magdalena por la semifinal de ida de la Copa Betplay y ahora se aferra a la remontada para luchar por un nuevo título.

De tal forma, varios periodistas y exjugadores quienes opinan en programas dedicados a la actualidad deportiva han aprovechado para criticar el nivel del cuadro barranquillero y de paso, el de su entrenador Juan Cruz Real.

Pues en el programa ESPNF Show, Martín 'El Toro' Arzuaga, quien fue uno de los mejores jugadores del cuadro barranquillero durante la primera década de los 2000, no pasó la actualidad de Junior y envió un mensaje.

Qué dijo El Toro Arzuaga sobre Juan Cruz Real y Junior

"El director técnico se dedica a maquillar y no se trata de eso. Le va a tocar andar bastante ahora", dándole un ultimátum al entrenador argentino en el Tiburón.

Asimismo, el exdelantero mostró preocupación dado que "la situación del Junior es gravísima", y por último, complementando su primera advertencia, recordó que "el barranquillero se mueve con el estado de ánimo del equipo".

"El 95% de los partidos de visitante los hemos perdido. Lo digo así porque soy hincha", apuntó Arzuaga, mostrando una vez más la tristeza y desazón que le genera el nivel mostrado por su club.

Entre tanto, y en lo que compete al entrenador, manifestó que "él lleva acá ocho meses y no encuentra el ritmo del equipo. En América fue campeón en seis meses y no pidió tiempo. Me parece que él jugó allá con lo que dejó el profesor Guimaraes", hablando sobre la forma en que Cruz Real afrontó la dirección técnica de La Mecha.

De tal forma, el ambiente en la capital del Atlántico parece ser muy desfavorable para Juan Cruz Real de cara a sus continuidad en el Junior, y ya se afirma que de no ganar ante Tolima (domingo 28 de agosto), el DT saldrá del equipo.