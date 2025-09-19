‘Arriero’ Herrera generó polémica: se ofreció a un grande del FPC

Once Caldas vive un gran presente en la Copa Sudamericana instalado en los cuartos de final y con un primer golpe que le dieron a Independiente del Valle en Quito, Ecuador para encaminar la serie que deberán definir en Manizales. En la Liga BetPlay inició muy mal, pero ya están cerca de puestos de cuadrangulares semifinales.

Sin duda alguna, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera es uno de los grandes directores técnicos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Su título con Atlético Nacional y su buen proceso con Once Caldas lo demuestran. No obstante, todo tiene un principio y un final.

Aunque el ‘Arriero’ parece cómodo con su cargo en Once Caldas y con lo hecho en estos dos años, además de estar en fases finales de la Sudamericana, Hernán dejó claro que le gustaría dirigir a otro equipo del FPC. Un grande del balompié colombiano estaba buscando entrenador hace algunas semanas y ha estado muy necesitado en esta Liga BetPlay. A Herrera le podría llegar la chance pronto.

EL ‘ARRIERO’ CONFESÓ QUERER DIRIGIR AL AMÉRICA DE CALI

Pese al buen momento con el equipo de Manizales, Hernán Herrera dialogó con Jaime Dinás a quien le aseguró que, “en Once Caldas estoy contento. Algún día sí quiero dirigir al América porque hice un puntaje cuando estuve acá y me sacaron por goles. Me dejaron tres meses no más. Creo que América es un equipo grande como lo es Millonarios, Nacional, como lo es el Once Caldas”.

Posteriormente, afirmó que, pese a estar tranquilo, si le llega la oportunidad del América podría tomarlo, “uno no sabe. No puedo cerrar puertas, si sale un equipo y estoy acá en el Once, estoy bien acá, pero mañana si dicen América, algún día sí quiero la revancha con América. Mientras esté en el Once estoy tranquilo”.

Hernán Darío Herrera jugó desde 1985 hasta 1992 en América de Cali. Dirigió al club por tres meses y dejó huella en la institución. Por esta razón se sinceró, “es que estuve mucho tiempo en América. Estuve 18 años viviendo en Cali y como dice Alex Escobar, uno quiere mucho al América. América me dio mucho a mí y tengo amigos en Cali, tengo gente a la que hay que agradecerle mucho. Tengo más amigos en Cali que en cualquier otro lado”.