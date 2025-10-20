‘Arriero’ Herrera reveló todo sobre ausencia de Dayro en Once Caldas

Once Caldas se juega sus últimas cartas en busca de sellar la clasificación para los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Sin embargo, en un partido clave y directo frente a Llaneros en el Estadio Bello Horizonte, el cuadro de Manizales cayó y sembró nuevas dudas en varios aspectos. Uno de ellos que generó mucha curiosidad fue nada más ni nada menos que la ausencia del delantero, Dayro Moreno.

Dayro Moreno dejó de ser la pieza fundamental de la plantilla después de los partidos de cuartos de final ante Independiente del Valle en la Copa Sudamericana. Se habla bastante de actos de indisciplina por parte del delantero de 40 años, entre ellos, llegar tarde a los entrenamientos.

Y es que, en varios de los partidos después de la Copa Sudamericana, Dayro Moreno ha estado más en el banquillo de suplentes de un Once Caldas que lo necesita, mientras que el club guarda silencio con lo que está sucediendo con el oriundo de Chicoral, Tolima. En la nueva salida en Villavicencio, Dayro no fue convocado.

HERNÁN DARÍO HERRERA SE REFIRIÓ AL TEMA DE DAYRO MORENO

Aunque no ha habido muchos detalles dentro de la interna de la institución con el tema de Dayro Mauricio Moreno Galindo y su relación con Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera que hace unos meses parecía de padre e hijo por las celebraciones de los dos, la alegría de la convocatoria a la Selección Colombia, entre otros componentes que empezó a marcar el distanciamiento del jugador y el entrenador.

En la previa del partido ante Llaneros, Hernán Darío Herrera fue consultado por la decisión de no tener en cuenta a Dayro Moreno para un compromiso crucial en ese juego. La respuesta fue contundente, pero optó por el camino más sencillo sin tirar la polémica o cerrarla. De hecho, dejó más dudas que certezas en lo que sucede entre el delantero y el entrenador.

Se habla de indisciplina, pero el estratega antioqueño afirmó que, “es una decisión técnica, no más”. Pese a esto, todo queda aún más abierto con la incertidumbre de lo que está sucediendo entre Dayro y el ‘Arriero’ Herrera en la interna de Once Caldas.

Desde la serie de los cuartos de final ante Independiente del Valle, cuando ya se veían clasificados para las semifinales, todo se vino abajo emocional y deportivamente para el máximo goleador de Colombia. Dejó de estar en los planes como inicialista de Once Caldas y sembraron más dudas ahora en la última fecha.