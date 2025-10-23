‘Arriero’ Herrera y su continuidad en Once Caldas: “Esto es de resultados”

Nueva eliminación del Once Caldas en los cuartos de final de la Copa BetPlay ante un Atlético Nacional que sufrió la expulsión de Edwin Cardona. La derrota pegó fuerte después de un mal momento que vive el plantel por la salida de la Copa Sudamericana y los puntos que se han perdido a lo largo de la Liga que los puede dejar afuera de los cuadrangulares.

La sensación fue la misma que en anteriores partidos, Once Caldas tuvo las oportunidades antes del gol de Atlético Nacional, pero no pudo romper el arco verdolaga. Fue el mismo impacto del partido de ida cuando Luis Marquínez fue la gran figura salvando todo.

El ‘Arriero’ Herrera puso la cara después de la eliminación y cuenta con el respaldo de los directivos en estos momentos, pese a las dolorosas salidas de la Copa Sudamericana y de la Copa BetPlay. Además, habló de lo que se dice en la hinchada del cuadro albo que piden la salida del entrenador.

“EL RESPALDO SE DA POR LOS RESULTADOS”; HERNÁN DARÍO HERRERA SOBRE SU CONTINUIDAD

En la rueda de prensa, el entrenador afirmó que la definición les está cobrando, “hace cuatro partidos estamos en la misma situación, dominamos, pero no somos contundentes en la definición. Antes del gol de Nacional tuvimos opciones y da berraquera quedar eliminado porque el Once demostró jerarquía. Nos vamos con dos eliminaciones, tenemos que pensar para terminar estos cuatro partidos de Liga”.

Sobre la carencia de títulos, el entrenador fue claro, “hemos hecho el intento de clasificar al equipo en instancias finales de copas, ahora es enfocarnos en lo que es la Liga, pero creo que el equipo enfrentó a uno de los grandes y no fuimos inferiores. Mostramos cosas muy buenas y demostraron que también somos grandes. Los goles son los que valen en estos momentos”.

El respaldo que le tienen los directivos referenció que, “esto es de resultados, nosotros tenemos que enfocarnos en los cuatro partidos que quedan y veremos qué pasará. El respaldo de directivos es de resultados, esperemos qué pasa. No puedo decirle qué va a suceder”.

Sin embargo, en Manizales ya hablan de la salida del entrenador y el ‘'Arriero’ afirmó, “respeto a la gente, la hinchada del Once le duelen las pérdidas. Faltan cuatro partidos y veremos qué va a pasar”.

EL TEMA DE DAYRO MORENO

Mucho se ha hablado de la ausencia de Dayro Moreno que no ha estado en los últimos partidos. Todo pasa por decisiones técnicas de acuerdo con lo dicho por el entrenador de Once Caldas. ‘Arriero’ quiso bajarle la importancia a su no presencia dentro de la cancha.

“Yo creo que Dayro es un jugador importante para nosotros. Las decisiones técnicas que toma el grupo hay que respetarlas. Con Dayro hemos tenido opciones de gol y no las hemos metido. Es uno más del equipo, pero ahora hay que pensar en lo que viene y ojalá pueda jugar con nosotros en el próximo partido”, referenció Hernán Darío Herrera.

Esas decisiones técnicas fueron explicadas por el ‘Arriero’ que sentenció, “son decisiones técnicas de nosotros y creo que ahí termina el tema. Creo que son decisiones que se tomaron con el preparador físico, mi asistente técnico. Creo que Dayro tiene la oportunidad de regresar en estos cuatro partidos y esperamos sacar los resultados”.