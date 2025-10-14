‘Arriero’ pone en duda su futuro con Once Caldas tras goleada: ¿Habrá renuncia?

Terminó una nueva fecha para Once Caldas que está sumamente necesitado con la ilusión de sellar la clasificación, especialmente por los resultados anteriores de la jornada. Santa Fe perdió contra Llaneros, mientras que Alianza, otro rival directo cayó con Junior de Barranquilla. Los de Manizales recibieron al Medellín en un duelo clave y directo por entrar a los ocho.

Y es que, Once Caldas estaba a una victoria de meterse al séptimo lugar y a partir de ahí, afianzarse en el selecto grupo de los ocho. Sin embargo, fue una fatídica noche en el Estadio Palogrande, pese al primer gol de Jefry Zapata. A partir de ahí, Medellín fue una tromba y se fue de frente para superar a su rival y meterse en la cuarta casilla con 27 unidades. En la próxima fecha podría clasificar de una vez.

Una goleada 1-5 que le propinó Medellín a Once Caldas y que deja en vilo el futuro de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera que habló de frente sobre su futuro y sus próximos pasos con el Once Caldas. En estos casos, y tras una dura goleada, siempre aparece la palabra ‘renuncia’. Pese a esto, el ‘Arriero’ tiene claro sus próximos pasos.

¿HABRÁ UNA RENUNCIA DE HERNÁN HERRERA?

En la rueda de prensa posterior a la dura goleada, el entrenador de Once Caldas tomó la palabra para hablar sobre su futuro con el cuadro albo, “no, para nada. No he pensado en renunciar. Yo dependo de los directivos y de la hinchada, pero yo quiero terminar en el Once, pero no le voy a renunciar a nadie. No estoy muerto. Voy a terminar mi trabajo en el Once y ya mañana veremos qué pasa”.

Hernán Herrera contestó sin problemas y sin tapujos, pero quien se molestó fue Jerson Malagón que estuvo a su lado en la rueda de prensa. El bogotano desafió al que hizo la pregunta de su futuro, “¿por qué querer que el profe se vaya ya, cuando todavía hay dos torneos por disputar? ¿En dónde dice que estamos eliminados? Tenemos dos torneos y hay que irlos a pelear; no entiendo eso de que el profe se vaya”.

DISCULPAS DEL ‘ARRIERO’ HERRERA A LA AFICIÓN DE ONCE CALDAS

El ‘Arriero’ se dirigió a los hinchas después de hablar de su futuro y cerró ese tema sentenciando que, “sé que la hinchada está ofendida también, pero yo quiero terminar bien en el Once. Yo no le voy a renunciar a nadie ahora, a nadie. Yo voy a terminar mi trabajo en el Once”.

Por otro lado, pidió excusas a los aficionados, “pedirle disculpas a toda la hinchada. Tenemos opciones de clasificar, no estamos muertos, quedan 15 puntos y los vamos a luchar hasta el final. Nos vamos con una derrota que es dura para nosotros, pero tengo jugadores con los que nos podemos levantar”.