Arriero sorprende y pide favor a Nacional tras el empate del Once con Millonarios

“Once Caldas pudo ganarle a Millonarios”

El estratega de 67 años aplaudió la presentación de Once Caldas en condición de visitante, recordando que el equipo se puso arriba 2-0 en el primer tiempo del partido y puso contra las cuerdas a Millonarios, que pudo reaccionar en la segunda mitad.

"Hoy me siento muy orgulloso de Once Caldas, creo que es el mejor primer tiempo desde que yo estoy dirigiendo al equipo porque hicieron todo para ganar acá a Millonarios con toda su gente. Demostramos que estamos para grandes cosas, pero en el segundo tiempo de inicio nos hacen ese gol y trataron de seguir metiéndose en el arco, hasta que consiguieron el segundo (...) el Once también tuvo argumentos para ganar, así como lo hicimos en Manizales. Me voy muy contento con el equipo", añadió el técnico de Once Caldas.