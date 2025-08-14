Actualizado:
"Arturo Reyes va a llegar": habrá conversación con histórico club del FPC
El entrenador viene de rescindir su contrato con el Sport Boys de Perú.
Uno de los entrenadores con experiencia dirigiendo a categorías inferiores de la Selección Colombia y que incluso tuvo la oportunidad de estar en el banquillo del equipo mayor de la ‘Tricolor’ por algunos partidos tras la salida de José Néstor Pékerman en 2018, es el samario Arturo Reyes.
El estratega de 56 años sonó en su momento como uno de los entrenadores de mayor proyección en Colombia, sin embargo, en su paso como director técnico de Junior y más recientemente del Sport Boys de Perú, no ha podido destacarse de gran forma.
Arturo Reyes podría volver pronto a dirigir en el fútbol colombiano
De acuerdo con información de la periodista Roshell Schmulson en el programa ‘Despierta Win’, "el entrenador llegará a Santa Marta en cualquier momento para conversar" con las directivas del Unión Magdalena sobre una posible contratación.
Arturo Reyes sería uno de los nombres que el presidente Eduardo Dávila tendría en cuenta para ser el nuevo director técnico del ‘ciclón bananero’, un estratega que desde antes de la llegada de Alexis García a inicios de este año también había sonado como opción.
Unión Magdalena apostaría por Reyes para el ascenso en 2026
Horas antes, la misma Schmulson había declarado que el Unión Magdalena tenía en mente darle continuidad al técnico Carlos Alberto Silva, quien está en el banquillo del ‘ciclón’ de manera interina tras la salida de Alexis García y de Gerardo Bedoya.
Pues bien, las directivas del Unión Magdalena, analizando la proeza que debería pasara este semestre para salvar la categoría, estaría pensando ya en el 2026 y su trabajo para ascender al equipo lo más pronto posible, donde Arturo Reyes entraría en los planes, eso si quizás no firma desde antes y asume como DT para lo que resta del año.
