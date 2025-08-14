"Arturo Reyes va a llegar": habrá conversación con histórico club del FPC

Uno de los entrenadores con experiencia dirigiendo a categorías inferiores de la Selección Colombia y que incluso tuvo la oportunidad de estar en el banquillo del equipo mayor de la ‘Tricolor’ por algunos partidos tras la salida de José Néstor Pékerman en 2018, es el samario Arturo Reyes.

El estratega de 56 años sonó en su momento como uno de los entrenadores de mayor proyección en Colombia, sin embargo, en su paso como director técnico de Junior y más recientemente del Sport Boys de Perú, no ha podido destacarse de gran forma.

