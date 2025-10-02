Así avanza la enfermería de Millonarios ¿Llegan contra América?
Millonarios y América juegan por la fecha 14 de la liga Betplay.
El equipo embajador y los diablos rojos se enfrentan en lo que será un duelo decisivo para ambos si siguen soñando con clasificar, una derrota dejaría al equipo perdedor prácticamente sin opciones de meterse a los ocho y un empate los dejaría a ambos sin margen de error. Millonarios viene sufriendo desde el semestre pasado con las lesiones y lleva todo el año con la enfermería llena lo que ha sido un gran problema para los dos técnicos que han estado, David González y Hernán Torres.
Dos descartados y dos posiblemente vuelvan
Después de las recuperaciones de Helibelton y Leo Castro el equipo embajador le abrió un poco de espacio a su enfermería dejando únicamente a Danovis Banguero, David Mackalister Silva, Alex Castro y Guillermo de Amores.
David Mackalister Silva - descartado
El ídolo de Millonarios que no pisa un terreno de juego desde hace más de 6 meses está completamente descartado para volver frente a América, la lesión de rodilla que lo tiene alejado se ha terminado de recuperar por lo que sigue con trabajo independiente y no ha entrenado con el grupo.
Guillermo de Amores - descartado
El portero que llegó recientemente a Millonarios tampoco estará disponible para enfrentar a América, todavía se está recuperando de un desgarro y hace trabajo físico con el cuerpo médico del equipo, sin embargo, por las pobres actuaciones del arquero en sus partidos con el equipo muchos aficionados prefieren que siga en el arco Novoa.
Danovis Banguero - se espera regreso
El lateral izquierdo se encuentra en este momento en reacondicionamiento físico tras superar una tendinopatía de Aquiles, desde el club esperan que una semana sea suficiente y esté en óptimas condiciones para enfrentar al equipo caleño.
Alex Castro - se espera regreso
El extremo está en la misma situación que Danovis, está en reacondicionamiento físico superando una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y se espera que con esta semana sea suficiente para que regrese frente a América.
Cuando juegan Millonarios y América
Uno de los clásicos de este país es el partido entre estos dos equipos, esta vez ambos en mal momento se enfrentan en un duelo crucial, el partido será el martes 7 de octubre a las 7:30p.m. en Bogotá. El hecho de que el partido no se juegue el fin de semana termina siendo beneficioso para el conjunto embajador ya que le da a sus jugadores más tiempo para recuperarse y le permite al equipo tener más días tanto de descanso como de trabajo.