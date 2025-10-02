Así avanza la enfermería de Millonarios ¿Llegan contra América?

Dos descartados y dos posiblemente vuelvan

Después de las recuperaciones de Helibelton y Leo Castro el equipo embajador le abrió un poco de espacio a su enfermería dejando únicamente a Danovis Banguero, David Mackalister Silva, Alex Castro y Guillermo de Amores.

David Mackalister Silva - descartado

El ídolo de Millonarios que no pisa un terreno de juego desde hace más de 6 meses está completamente descartado para volver frente a América, la lesión de rodilla que lo tiene alejado se ha terminado de recuperar por lo que sigue con trabajo independiente y no ha entrenado con el grupo.

Guillermo de Amores - descartado

El portero que llegó recientemente a Millonarios tampoco estará disponible para enfrentar a América, todavía se está recuperando de un desgarro y hace trabajo físico con el cuerpo médico del equipo, sin embargo, por las pobres actuaciones del arquero en sus partidos con el equipo muchos aficionados prefieren que siga en el arco Novoa.

Danovis Banguero - se espera regreso

El lateral izquierdo se encuentra en este momento en reacondicionamiento físico tras superar una tendinopatía de Aquiles, desde el club esperan que una semana sea suficiente y esté en óptimas condiciones para enfrentar al equipo caleño.

Alex Castro - se espera regreso

El extremo está en la misma situación que Danovis, está en reacondicionamiento físico superando una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo y se espera que con esta semana sea suficiente para que regrese frente a América.