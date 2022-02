Águilas Doradas aprovechó su localía para derrotar 2-0 a América de Cali en partido de la fecha 6 en la Liga BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio Alberto Grisales.

Durante el encuentro, el director técnico 'escarlata' Juan Carlos Osorio y el volante de 'dorado' Christian Marrugo protagonizaron una fuete discusión que fue percatada por las cámaras de la transmisión y por lo aficionados que asistieron al escenario. Incluso, el juez central amonestó a ambos.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, Marrugo explicó lo sucedido al señalar que el entrenador le recriminó el estilo de juego que estaba desarrollando en el segundo tiempo, cuando Águilas estaba 2-0 arriba en el marcador y no sufría el partido.

"Siempre he sido respetuoso, más con un gran profesional a nivel nacional e internacional. Cuando era técnico de México yo jugaba en ese país y me alegraba por todo lo que hacía. Estuve en Puebla, donde él también dirigió y me hablaron muy bien. Siempre he sido respetuodo donde juego y con los rivales. Dejo claro que en el partido yo no estaba molestando o irrespetando, estaba bajando el ritmo, porqué ellos esperaba para que nosotros arriesgáramos y luego nos atacaban. Era un parido que no podíamos arriesgar. Había que manejar los ritmos, hay respeto para los técnico, pero ellos también deben respetar", dijo.

Marrugo finalizó su intervención afirmando que se enfureció porqué no estaba haciendo tiempo, y en caso de hacerlo le habría pedido perdón al entrenador.

Por otro lado, Osorio evitó hablar del momento y destacó el talento del volante.

"Me parece que en el segundo tiempo a favor del América limitamos a jugar con un hombre menos a ese súper crack que es Marrugo. A Jugar en una zona diferente. Lo que se dijo se queda en la cancha. Tienen un gran equipo, tienen en él un crack del fútbol colombiano"