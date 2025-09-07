Así fue la protesta de hinchas de América en el clásico ante Cali

"La hinchada cumple, el equipo no", ha sido una de las consignas centrales de los seguidores, quienes aseguran que, pese al apoyo constante en tribunas, los resultados deportivos no corresponden a la expectativa de la afición.

Además del bajo rendimiento futbolístico, los hinchas han señalado la "ausencia de autoridad del Gobierno Nacional" para garantizar soluciones de fondo frente a los problemas que enfrenta el club.

Los voceros de la barra sostienen que las protestas son una estrategia para exigir cambios administrativos que devuelvan al América la grandeza que lo ha caracterizado.

Ante la marcha, las autoridades distritales y la fuerza pública implementaron un dispositivo especial de seguridad en los alrededores del Pascual Guerrero y en corredores estratégicos de la ciudad, con el fin de evitar alteraciones del orden público.

El clásico entre América y Deportivo Cali, tradicionalmente uno de los partidos más esperados del fútbol colombiano, se jugará bajo la expectativa no sólo del resultado deportivo, sino, también, de cómo se desarrollen las manifestaciones de la hinchada en medio de un clima de inconformidad con las directivas rojas.