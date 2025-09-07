Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 16:29
Así fue la protesta de hinchas de América en el clásico ante Cali
Los hinchas del equipo escarlata aseguran que se necesitan cambios en la directivas del equipo.
En la previa del clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali, las calles de la ciudad se convirtieron en escenario de una protesta masiva de los seguidores escarlatas, quienes expresaron su inconformismo con las directivas del club.
Samara Luligo, gestora de la Secretaría de Movilidad de Cali, confirmó que los hinchas del América iniciaron su recorrido sobre la Calle Quinta, una de las principales vías de la ciudad, con rumbo al Estadio Olímpico Pascual Guerrero.
Puede leer: [Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander
Según explicó la funcionaria, el objetivo de los aficionados es impedir el ingreso al escenario deportivo donde está programado el clásico por la fecha 10 de la Liga Betplay.
Barra de América convocó una protesta en el clásico contra Cali
La movilización fue convocada por colectivos de la barra Barón Rojo Sur como parte de un mensaje de rechazo hacia lo que consideran una gestión equivocada de la institución.
"La hinchada cumple, el equipo no", ha sido una de las consignas centrales de los seguidores, quienes aseguran que, pese al apoyo constante en tribunas, los resultados deportivos no corresponden a la expectativa de la afición.
Además del bajo rendimiento futbolístico, los hinchas han señalado la "ausencia de autoridad del Gobierno Nacional" para garantizar soluciones de fondo frente a los problemas que enfrenta el club.
Los voceros de la barra sostienen que las protestas son una estrategia para exigir cambios administrativos que devuelvan al América la grandeza que lo ha caracterizado.
Le puede interesar: En Ecuador alistan al remplazo de Beccacece y piensan en un ex Real Madrid
Ante la marcha, las autoridades distritales y la fuerza pública implementaron un dispositivo especial de seguridad en los alrededores del Pascual Guerrero y en corredores estratégicos de la ciudad, con el fin de evitar alteraciones del orden público.
El clásico entre América y Deportivo Cali, tradicionalmente uno de los partidos más esperados del fútbol colombiano, se jugará bajo la expectativa no sólo del resultado deportivo, sino, también, de cómo se desarrollen las manifestaciones de la hinchada en medio de un clima de inconformidad con las directivas rojas.
Image
Protesta de hinchas de América contra la dirigencia
Fuente
Sistema Integrado de Información