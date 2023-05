Luego de las denuncias en redes sociales, de varios ciudadanos que captaron el momento en que hinchas del América se bajaron del bus en que iban para atacar con armas blancas a un seguidor del Cali, las autoridades desplegaron operativos en la capital del Valle y en la madrugada de este lunes capturaron a los implicados.

“Estos hinchas no venían a ver un partido de fútbol, no venían a acompañar al América de Cali, venían con 40 armas blancas, armas traumáticas, armas de fuego a hacer daño, estos manes no son hinchas, el que ama el fútbol no arma la gente para bandoleriar y agredir”, dijo el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, quien acompañó el operativo.

Lea: Dos personas muertas y 14 heridas por pelea entre hinchas de Nacional y Medellín

Además, el Alcalde anunció que todos los responsables del ataque serán judicializados, gracias a los videos que compartieron los ciudadanos en el momento que se presentó el atraco y ataque contra el hombre que iba en su moto sobre la carrera 26, cerca a la clínica de Los Remedios.

Por su parte, el secretario de seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, rechazó estos hechos violentos y anunció más operativos para frenar de una vez por todas estos actos delictivos en el marco de la fiesta del fútbol.

“Estamos cansados de esta delincuencia, de ver a madres que lloran a sus hijos, como esta señora que vimos en el video del ataque, estamos cansados de esa delincuencia que está acabando con nuestra integridad, por eso estamos fortaleciendo nuestras capacidades y esto lo vamos a seguir viendo, operativos relámpago contra la delincuencia, hay que capturarlos y cero tolerancia contra estos hampones”, dijo el funcionario.

Por ahora, los familiares de la persona que fue atacada ya iniciaron el proceso penal para la judicialización de los agresores, mientras que el afectado se recupera en una clínica de las heridas que recibió.