Así le ha ido a Medellín como visitante en la Liga BetPlay; En la fecha 19 necesita golear

Deportivo Independiente Medellín visitará este domingo 18 de abril a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales en partido de la fecha 19 de la Liga BetPlay en el que el conjunto 'poderoso' tiene la obligación de conseguir un triunfo por más de cuatro goles y depender de otros resultados para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

Actualmente, el equipo antioqueño se ubica novena con 26 puntos y una diferencia positiva de gol de cuatro. Para clasificar, Medellín debe superar por cuatro goles o más a Once Caldas y esperar que América de Cali no derrote a Deportes Tolima.

A lo largo del año, Deportivo Independiente Medellín ha disputado nueve partidos en condición de visitante, de los cuales uno fue por Copa BetPlay.

Teniendo en cuenta los compromisos de Liga, el conjunto 'poderoso' ha registrado tres victorias, dos empates y tres derrotas fuera de casa. En el encuentro que afrontó por Copa BetPlay venció con marcador de 1-0 a Deportes Quindío en Armenia.

Los dirigidos por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez ha anotado siete goles y recibió seis. El resultado más abultado a su favor fue un triunfo 2-0 sobre Águilas Doradas.

En general, Medellín tiene un promedio del 45,8% como visitante en la Liga BetPlay.

Vs. Junior 1-0

Vs. Bucaramanga 0-1

Vs. Tolima 2-1

Vs. Santa Fe 0-0

Vs. Envigado 1-1

Vs. Águilas 0-2

Vs. América 1-2

Vs. Pereira 1-0

Copa BetPlay

Vs. Quindío 0-1 (Copa BetPlay)