“Así no vamos a ningún lado”: fuerte críticas del ‘Bolillo’ tras derrota del DIM ante Millonarios

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez no tuvo contemplaciones a la hora de hacer autocrítica, tras la derrota del Independiente Medellín frente a Millonarios en la sexta fecha de la Liga Betplay. El entrenador del ‘poderoso’ cuestionó el rumbo que está teniendo el equipo, pensando en los momentos definitivos del segundo semestre.

“Millonarios hizo un gran trabajo, es uno de los mejores equipos en Colombia. Me sorprendió Medellín, no fuimos ordenados, no fuimos tácticos, perdimos en el uno contra uno, no generamos opciones. Me deja pensando muchas cosas, así no vamos a ningún lado”, dijo el entrenador paisa tras lo visto en El Campín.

Gómez quedó preocupado por la cara que mostró su equipo en Bogotá, teniendo en cuenta lo que fue el anterior juego ante América, donde se impuso con superioridad.

“No sé por qué cambia tanto el equipo de un partido a otro. Vi a Millonarios superior, fue penoso lo nuestro. No tuvimos una opción de gol. Si no estuviera Andrés (hablando de Mosquera Marmolejo) el resultado era peor. Fue un partido muy malo de Medellín y muy bueno de Millonarios”, agregó el ex técnico de Colombia.

Hernán Darío Gómez incluso fue más allá y dijo que no había mucho por destacar en su equipo frente a lo que fue el desempeño en la cancha del estadio El Campín.

“Es difícil destacar algo cuando se pierde así. No tuvimos opciones, no fue el equipo seguro, que pelea. Fallamos en muchas partes, somos un equipo muy fuerte en defensa y en este partido fallamos, aunque no generamos muchas opciones, atrás siempre defendemos bien”, añadió el experimentado estratega.