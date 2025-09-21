Así quedó el historial de campeones de la Liga BetPlay Femenina

Con rotundo éxito culminó la novena edición de la Liga BetPlay en un formato completamente diferente que intensificó la exigencia para los equipos tras aumenta la duración del formato, en donde se implementó una nueva fase, pero que pudieron superar de buena manera Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.

Las 'leonas' y el cuadro 'azucarero' volvieron a convertirse en protagonistas del torneo colombiano al llegar a la final con una destacada participación que le permitió a Cali salir campeón por tercera ocasión y alargar la cantidad de títulos en su palmarés, dejando el global de la siguiente manera.

Historial de equipos campeones de la Liga BetPlay Femenina

Han pasado nueve ediciones de la Liga BetPlay Femenina desde que se inauguró la competencia de manera oficial en Colombia a partir de 2017, en la cual Independiente Santa Fe se convirtió en el encargado de coronarse como el primer campeón, tal como ocurrió en la rama masculina.

Desde entonces solamente hay cuatro equipos que con el pasar de los años y las ediciones han logrado consagrarse campeones, aunque hay tres de ellos que lo han hecho en reiteradas ocasiones.