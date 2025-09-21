Actualizado:
Dom, 21/09/2025 - 21:04
Así quedó el historial de campeones de la Liga BetPlay Femenina
Palmarés de la Liga BetPlay Femenina tras el nuevo triunfo de Cali sobre Santa Fe en la edición 2025.
Con rotundo éxito culminó la novena edición de la Liga BetPlay en un formato completamente diferente que intensificó la exigencia para los equipos tras aumenta la duración del formato, en donde se implementó una nueva fase, pero que pudieron superar de buena manera Independiente Santa Fe y Deportivo Cali.
Las 'leonas' y el cuadro 'azucarero' volvieron a convertirse en protagonistas del torneo colombiano al llegar a la final con una destacada participación que le permitió a Cali salir campeón por tercera ocasión y alargar la cantidad de títulos en su palmarés, dejando el global de la siguiente manera.
Le puede interesar: Rivales definidos de Cali en Copa Libertadores tras quedar campeón
Historial de equipos campeones de la Liga BetPlay Femenina
Han pasado nueve ediciones de la Liga BetPlay Femenina desde que se inauguró la competencia de manera oficial en Colombia a partir de 2017, en la cual Independiente Santa Fe se convirtió en el encargado de coronarse como el primer campeón, tal como ocurrió en la rama masculina.
Desde entonces solamente hay cuatro equipos que con el pasar de los años y las ediciones han logrado consagrarse campeones, aunque hay tres de ellos que lo han hecho en reiteradas ocasiones.
- Santa Fe completa un total de tres títulos obtenidos en 2017, 2020 y 2023.
- Deportivo Cali también alcanzó la cifra de los tres campeonatos en 2021, 2024 y 2025.
- América de Cali los sigue con dos trofeos en 2019 y 2022.
- Atlético Huila se une al palmarés con un título obtenido en la edición 2018.
En otras ocasiones: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR
Lea también: Dimayor sigue jugando con la Liga BetPlay: en 2026 no habrá clásicos
¿Rivales de Santa Fe y Cali para la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay, Deportivo Cali, quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que Santa Fe está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
Fuente
Antena 2