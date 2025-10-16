Así quedó la tabla de la reclasificación tras derrota de Millonarios

Llegó a su fin la fecha 15 de la Liga BetPlay con el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, escenario deportivo que le abrió las puertas a Deportivo Pereira y a Millonarios, pero también el cual albergó una lluvia de goles que dejó con los tres puntos a la escuadra 'matecaña'.

El equipo de Rafael Dudamel volvió a ganar en la liga local y el equipo de Hernán Torres sigue sin hallar el camino de la victoria que le permita ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares finales, pero también quedarse con un cupo para torneo internacional por la tabla de posiciones de la reclasificación.

Tabla de la reclasificación tras derrota de Millonarios

Millonarios arribó a la fecha 15 de la competencia con ansias de quedarse con los tres puntos para acortar distancia con los equipos que se encuentran parcialmente dentro de los ocho mejores. La escuadra comandada por Torres venía con la frente en alto tras derrotar a América en El Campín y además había recuperado finalmente a su capitán, Mackalister Silva, pero estos factores no fueron suficientes para quedarse con el triunfo.

El equipo de Dudamel fue el que se encargó de imponer mejores condiciones deportivas y de tener la capacidad de remontar un duelo que habían comenzado perdiendo desde el minuto 10 tras anotación de Leo Castro. Al final el marcador terminó 3-2 a favor del equipo local con anotaciones de Yesus Cabrera, Gustavo Torres y Darwin Quintero, los encargados de poner a penar a Millonarios en la tabla de la reclasificación al alejarlo de los puestos de Libertadores y dejarlo en el último lugar que se queda con fase previa de Copa Sudamericana.