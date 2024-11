Liga Betplay 2024-2: así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares

Este jueves 14 de noviembre se llevó a cabo el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2, tras la fecha 19 del FPC. Fueron 34 goles en una jornada para definir varios aspectos como el grupo de los ocho clasificados, el descenso y otras puntualidades. Finalmente, fueron Junior y Pasto, los equipos que se quedaron con las últimas plazas a semifinales.

Con Santa Fe y América sembrados como cabezas de serie, llegaba el turno de conocer como quedarían conformados los grupos. En la previa ya se conocía que Millonarios estaría en la zona contraria a Tolima, Nacional sembraría a Junior y Once Caldas no se vería las caras con Deportivo Pasto.

Una vez inició el sorteo, el Grupo A empezó bastante candente. En la misma suerte quedaron emparejados Santa Fe, Millonarios y Nacional junto a Pasto. Los cardenales, embajadores y verdolagas tendrán que jugar seis clásicos entre sí para definir al finalista, esto sumado a los viajes a Pasto.

Para el Grupo B, América de Cali se encontró con un sorteo para evitar a sus dos grandes rivales. Los escarlatas se medirán ante Tolima, Junior y Once Caldas. En esta zona los diablos rojos y el elenco tiburón son favoritos para quedarse con el tiquete a la final. Sin embargo, pijaos y albos tienen con que dar la sorpresa.

Grupo A

Santa Fe

Millonarios

Nacional

Pasto

Grupo B

América

Tolima

Junior

Once Caldas

Una vez se conocieron los dos cuadrangulares, también se definió la manera como se jugará la primera jornada de las semifinales. En la fecha 1 habrá duelos de alta tensión en Medellín y Barranquilla.

Nacional recibirá a Santa Fe para dar inicio a las semifinales del FPC en el Grupo A. Mientras que en Bogotá, Millonarios será rival de Pasto, un fixture que dejará de antemano a los embajadores con cuatro partidos al hilo ante verdolagas y cardenales.

Por el lado del grupo B, América tendrá una dura visita ante Junior. Los escarlatas cerrarán la fase de semifinales en su casa. Por ello, en el otro partido que se jugará en Manizales tendrán que medirse Once Caldas y Deportes Tolima. Un duelo para que ambos equipos levanten cabeza.

Fecha 1 cuadrangulares semifinales Liga Betplay 2024-2

Grupo A

Nacional vs Santa Fe

Millonarios vs Pasto

Grupo B

Junior vs América

Once Caldas vs Tolima

Aún no se conocen los horarios de los primeros partidos de las semifinales. Sin embargo, la Dimayor ha adelantado que la primera fecha se disputaría entre el 20 y 21 de noviembre después del partido de la Selección Colombia ante Ecuador.