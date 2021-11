Así será la fecha 20 en Win Sports: hora y cómo ver todos los partidos

La Liga BetPlay está por morir en lo que tiene que ver con la fase regular, pues este domingo 21 de noviembre se llevará a cabo la fecha 20 y quedarán listos los ocho equipos que disputarán el título del segundo semestre del año.

Y es que en esta oportunidad, los 10 partidos de la jornada se llevarán a cabo de manera simultánea, independientemente de que los equipos involucrados estén luchando por ingresar a cuadrangulares o no.

Así las cosas, el canal Win Sports ha definido varios puntos importantes en lo que tiene que ver con la transmisión de los duelos, pues se planificó un cubrimiento histórico por parte de los encargados de llevar el FPC a través de las pantallas.

En ese orden de ideas, se definió que "los 10 juegos de la última fecha de la fase todos contra todos serán transmitidos de manera simultánea entre los diferentes medios del canal, Win Sports Online, Win Sports+, Win Sports, Winsports.co, así como a través de las frecuencias adicionales que cada cableoperador habilitará para esta jornada decisiva".

Asimismo, el canal dejó saber a través de un comunicados de todos los partidos podrán ser apreciados por Win Sports Online; a su vez, ocho de ellos irán por la página Winsports.co, mientras que la señal básica del canal transmitirá un duelo, al igual que el canal premium.

Fecha 20 Liga Betplay en Win Sports: hora y cómo ver todos los partidos

Para esta jornada, todos los partidos darán inicio a las 3:30 p. m. (hora colombiana), y "Win Sports contará con la participación de más de 400 personas y una sólida infraestructura técnica para brindar una transmisión sin precedentes en la televisión colombiana".

Atlético Nacional vs Millonarios será el 'plato fuerte de la jornada', y se podrá vivir en Win Sports +. Entre tanto, la señal básica del canal permitirá el duelo entre Deportivo Pereira y América de Cali.

De igual forma, los compromisos que se podrán apreciar por Winsports.co son: Alianza vs Junior, La Equidad vs Bucaramanga, Tolima vs Quindío, Cali vs Once Caldas, Envigado vs Huila, Patriotas vs Jaguares, Pasto vs Medellín y Santa Fe vs Águilas.

Así, se espera vivir una jornada histórica en lo que tiene que ver con la producción ofrecida para el evento, en el cual se pretende que la mayor cantidad de personas tengan acceso a una fecha definitiva en el fútbol profesional colombiano.