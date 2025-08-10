Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 6

Luego de varios inconvenientes en las jornadas anteriores, la sexta fecha de la Liga Betplay se cumple en su totalidad en las fechas programadas inicialmente por Dimayor, y de a poco va tomando forma la tabla de posiciones pese a la cantidad de juegos pendientes que hay.

Junior FC le sacó un empate a Envigado en el estadio polideportivo Sur y no solo mantiene el invicto sino que continúa líder del campeonato colombiano con 14 puntos y cada vez se acerca más a la clasificación a cuadrangulares.

Puede leer: Golpe en el World Tour: Movistar Team 'renuncia' a la Vuelta a España

Independiente Medellín le ganó sobre la hora a Llaneros en Villavicencio, llegó a diez puntos y se metió en la zona parcial de clasificación. Por su parte, Santa Fe perdió ante Bucaramanga luego de once partidos sin derrotas, pero es séptimo.

Millonarios FC no pasó del empate con Deportivo Cali y por lo menos ya no tiene en ceros su cuenta en esta Liga Betplay, pero continúa en la última posición solo superado por un Once Caldas que empató contra Águilas Doradas.