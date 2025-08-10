Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 22:17
Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 6
La sexta fecha ha sido de las pocas jornadas sin partidos aplazados en la Liga Betplay 2025-II.
Luego de varios inconvenientes en las jornadas anteriores, la sexta fecha de la Liga Betplay se cumple en su totalidad en las fechas programadas inicialmente por Dimayor, y de a poco va tomando forma la tabla de posiciones pese a la cantidad de juegos pendientes que hay.
Junior FC le sacó un empate a Envigado en el estadio polideportivo Sur y no solo mantiene el invicto sino que continúa líder del campeonato colombiano con 14 puntos y cada vez se acerca más a la clasificación a cuadrangulares.
Independiente Medellín le ganó sobre la hora a Llaneros en Villavicencio, llegó a diez puntos y se metió en la zona parcial de clasificación. Por su parte, Santa Fe perdió ante Bucaramanga luego de once partidos sin derrotas, pero es séptimo.
Millonarios FC no pasó del empate con Deportivo Cali y por lo menos ya no tiene en ceros su cuenta en esta Liga Betplay, pero continúa en la última posición solo superado por un Once Caldas que empató contra Águilas Doradas.
Así las cosas, es pertinente revisar cómo va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II, la cual se empezará a poner al día durante esta semana, aprovechando que no hay competencia local debido a que Conmebol programó partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Tabla de posiciones de la Liga Betplay luego de la fecha 6
1. Junior - 14 puntos
2. Nacional - 11
3. Llaneros - 11
4. Fortaleza CEIF - 10
5. Medellín - 10
6. Tolima - 10
7. Santa Fe - 9
8. Pereira - 8
9. Bucaramanga - 7 (dos partidos pendientes)
10. Envigado - 6 (un partido pendiente)
11. Cali - 6
12. Pasto - 6 (tres partidos pendientes)
13. Boyacá Chicó - 5 (un partido pendiente)
14. La Equidad - 5 (un partido pendiente)
15. Unión Magdalena - 5 (un partido pendiente)
16. Alianza FC - 5
17. América - 4 (dos partidos pendientes)
18. Águilas Doradas - 4
19. Once Caldas - 2 (un partido pendiente)
20. Millonarios - 1 (dos partidos pendientes)
La séptima fecha de la Liga Betplay en curso se disputará entre el viernes 15 de agosto y el martes 19 del mismo mes. Se vienen partidos clave en los que los equipos comprometidos en la tala de posiciones podrían tomar decisiones con sus entrenadores.
