Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 8

Se adelanta la octava fecha de la Liga Betplay, la cual tuvo varios hechos destacados, pero no generó grandes modificaciones en la tabla de posiciones, y más bien se aguarda por el juego entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali, que cierra la jornada, y los cuatro aplazados de fechas previas.

Inicialmente, llamó la atención que Independiente Medellín derrotó 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot y llegó a 16 unidades, que le permiten ser segundo en el torneo; a una cifra similar llegó el Deportes Tolima, que superó 0-1 a Once Caldas en el Metropolitano y es tercero.

El campeón Independiente Santa Fe perdió 2-0 ante Fortaleza CEIF en Techo, lo cual le permite a los Amix ser el único invicto del campeonato luego de ocho jornadas; también llamó la atención que Millonarios goleó 3-0 a Junior en El Campín y salió del último lugar.

Interesante también resultó que América de Cali y Atlético Nacional 'pactaron' un 1-1 en el Pascual Guerrero, en un juego que poco llamó la atención previamente y que tampoco fue uno de los más atractivos que hayan disputado estos dos equipos en los últimos tiempos.