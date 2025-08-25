Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 07:17
Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 8
Hay cuatro partidos pendientes de jornadas anteriores.
Se adelanta la octava fecha de la Liga Betplay, la cual tuvo varios hechos destacados, pero no generó grandes modificaciones en la tabla de posiciones, y más bien se aguarda por el juego entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali, que cierra la jornada, y los cuatro aplazados de fechas previas.
Inicialmente, llamó la atención que Independiente Medellín derrotó 3-1 a La Equidad en el Atanasio Girardot y llegó a 16 unidades, que le permiten ser segundo en el torneo; a una cifra similar llegó el Deportes Tolima, que superó 0-1 a Once Caldas en el Metropolitano y es tercero.
El campeón Independiente Santa Fe perdió 2-0 ante Fortaleza CEIF en Techo, lo cual le permite a los Amix ser el único invicto del campeonato luego de ocho jornadas; también llamó la atención que Millonarios goleó 3-0 a Junior en El Campín y salió del último lugar.
Interesante también resultó que América de Cali y Atlético Nacional 'pactaron' un 1-1 en el Pascual Guerrero, en un juego que poco llamó la atención previamente y que tampoco fue uno de los más atractivos que hayan disputado estos dos equipos en los últimos tiempos.
Así las cosas, Junior perdió el invicto pero mantuvo el liderato de Liga Betplay, mientras que Santa Fe generó muchas dudas y cayó al octavo lugar de la tabla de posiciones; también llama la atención que Fortaleza CEIF y Llaneros se mantienen parcialmente entre los clasificados.
Ahora, resta esperar por el resultado del partido de este lunes entre Boyacá Chicó y Deportivo Cali en La Independencia de Tunja (6:00 p. m.), y por los cuatro partidos aplazados, que se cumplirán en las próximas semanas.
Liga Betplay: tabla de posiciones tras la octava fecha
1. Junior - 17 puntos
2. Medellín - 16
3. Tolima - 16
4. Fortaleza - 14
5. Llaneros - 14
6. Nacional - 13
7. Pereira - 12
8. Santa Fe - 12
9. Bucaramanga - 10 (dos partidos pendientes)
10. Envigado - 10
11. Cali - 9*
12. La Equidad - 9
13. Alianza FC - 9
14. Unión Magdalena - 8
15. Águilas Doradas - 7
16. Boyacá Chicó - 6*
17. Pasto - 5 (dos partidos pendientes)
18. América - 5 (dos partidos pendientes)
19. Millonarios - 4 (un partido pendiente)
20. Once Caldas - 3 (un partido pendiente)
*Se enfrentan este lunes en el cierre de la octava fecha.
