Vie, 28/11/2025 - 21:45
Atentos Junior y Millonarios: Didier Moreno 'coquetea' con otro grande
El mediocampista de 34 años tiene varios pretendientes en el fútbol colombiano.
Deportivo Cali sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de reconstruir su plantilla para 2026, y uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Didier Moreno. El experimentado volante chocoano, que termina contrato con Junior a final de año, aparece en el radar del club vallecaucano.
El equipo verde tendrá varias salidas en su plantilla y busca jugadores con liderazgo y recorrido para volver a ser protagonista en la Liga Betplay. En ese plan encaja Moreno, un mediocampista de 34 años con amplia trayectoria en el fútbol colombiano y con proceso en Selección Colombia.
La situación contractual del jugador facilita el interés. Aún no se ha sabido sobre una oferta de renovación de Junior a Didier, por lo que ante la ausencia de propuesta, el jugador se ha puesto en vitrina para varios clubes del país.
Aunque inicialmente se habló de equipos bogotanos y uno de Antioquia siguiendo sus pasos, Deportivo Cali ahora aparece como un competidor serio. El club azucarero evalúa alternativas en un mercado donde necesita fortalecer especialmente la mitad del campo.
La dirigencia y el cuerpo técnico, encabezado por Alberto Gamero, pretenden sumar un jugador que aporte equilibrio, solidez defensiva y liderazgo, tres características que Moreno ha demostrado durante sus seis temporadas en Barranquilla.
Trayectoria de Didier Moreno
Didier llega con un recorrido que respalda su posible llegada: América de Cali, Santa Fe, Atlético Huila, Independiente Medellín y un paso por Deportivo La Coruña en España hacen parte de su historial. En Junior ganó la Superliga 2020 y la Liga Betplay 2023-II.
Mientras analiza su futuro, el volante espera propuestas formales. En Cali ven con buenos ojos su fichaje, especialmente en un momento en el que la renovación del plantel es una prioridad.
Si se concreta su llegada, sería uno de los movimientos más llamativos del mercado y una apuesta fuerte de Deportivo Cali para recuperar competitividad en la próxima temporada.
