Atentos Junior y Millonarios: Didier Moreno 'coquetea' con otro grande

Deportivo Cali sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de reconstruir su plantilla para 2026, y uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Didier Moreno. El experimentado volante chocoano, que termina contrato con Junior a final de año, aparece en el radar del club vallecaucano.

El equipo verde tendrá varias salidas en su plantilla y busca jugadores con liderazgo y recorrido para volver a ser protagonista en la Liga Betplay. En ese plan encaja Moreno, un mediocampista de 34 años con amplia trayectoria en el fútbol colombiano y con proceso en Selección Colombia.

La situación contractual del jugador facilita el interés. Aún no se ha sabido sobre una oferta de renovación de Junior a Didier, por lo que ante la ausencia de propuesta, el jugador se ha puesto en vitrina para varios clubes del país.

Aunque inicialmente se habló de equipos bogotanos y uno de Antioquia siguiendo sus pasos, Deportivo Cali ahora aparece como un competidor serio. El club azucarero evalúa alternativas en un mercado donde necesita fortalecer especialmente la mitad del campo.