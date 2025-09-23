Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 16:02
Atentos, Santa Fe y Cerro: otro grande de América quiere a Jorge Bava
Existe la posibilidad de que el entrenador uruguayo salga de Colombia a mitad de torneo.
Independiente Santa Fe vive zozobra debido a los rumores que ubican a su entrenador, Jorge Bava, en la órbita de Cerro Porteño de Paraguay. Desde la tarde del lunes 22 de septiembre, varios medios en Asunción y Bogotá aseguraron que el técnico uruguayo tenía un principio de acuerdo con el Ciclón y que en cuestión de días viajaría a firmar contrato.
Puede leer: Modifican horario de un partido de Selección Colombia rumbo al Mundial
La versión generó alarma entre los hinchas cardenales, al punto que el club bogotano publicó un breve comunicado aclarando que “a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”, y que su continuidad dependerá de los resultados de la temporada 2025-II. Un mensaje que, lejos de tranquilizar, sembró más dudas, pues semanas atrás se había dado por seguro que el estratega lideraría el proyecto deportivo para la Copa Libertadores 2026.
El otro club que quiere a Jorge Bava
En medio de la incertidumbre, otro nombre apareció en escena: Nacional de Montevideo también tuvo a Jorge Bava en sus planes como posible sustituto de Pablo Peirano, pues desde hace varias semanas está en vilo la continuidad del DT quien justamente dirigió a Santa Fe.
Este martes 23 de septiembre, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, salió al paso de la especulación y aseguró en rueda de prensa que Bava viajó con la plantilla a Medellín para el duelo de Copa Betplay contra Independiente Medellín. “Su intención es continuar en el club”, afirmó la principal cabeza del León.
Por su parte, periodistas guaraníes informaron que Cerro Porteño mantendrá, “hasta nuevo aviso”, al interino Jorge Achucarro, lo que significa que la llegada de Bava al Ciclón, por ahora, se encuentra trabada. Sin embargo, en los próximos días tendría que definirse, recordando que el club paraguayo habría puesto sobre la mesa condiciones económicas más atractivas que las de Santa Fe.
De acuerdo con Juan Felipe Cadavid, director de deportes de La FM, en Bogotá se contempla mejorar el salario de Bava, pero con una propuesta “responsable”, que no comprometa el equilibrio financiero alcanzado en los últimos años. La oferta de Cerro Porteño, en cambio, sería claramente superior en lo económico.
Le puede interesar: Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'
¿Quién sería el técnico de Santa Fe si se va Jorge Bava?
En caso de que Bava decida salir, el plan de contingencia en Santa Fe apunta a Francisco López, actual director deportivo, quien ya asumió interinamente el semestre anterior. Su balance dejó cinco victorias, un empate y una derrota en siete partidos, lo que genera confianza en la dirigencia.
Mientras tanto, la afición cardenal espera que sea el propio Jorge Bava quien rompa el silencio y confirme si continuará en Bogotá o si dará el salto a otra institución. Su eventual salida a mitad de campeonato sería un golpe duro para un equipo que pelea por la Copa Betplay y busca asegurar su lugar en los cuadrangulares de Liga.
Jorge Bava acabó de finalizar práctica.— Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) September 22, 2025
El DT tiene contrato tal como lo dice el comunicado del león y una alta cláusula de salida que deberá ser pagada para poder salir del equipo.
Además de Cerro lo ha buscado también Nacional (URU)
Sigue.
Fuente
Antena 2