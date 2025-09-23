Atentos, Santa Fe y Cerro: otro grande de América quiere a Jorge Bava

Independiente Santa Fe vive zozobra debido a los rumores que ubican a su entrenador, Jorge Bava, en la órbita de Cerro Porteño de Paraguay. Desde la tarde del lunes 22 de septiembre, varios medios en Asunción y Bogotá aseguraron que el técnico uruguayo tenía un principio de acuerdo con el Ciclón y que en cuestión de días viajaría a firmar contrato.

La versión generó alarma entre los hinchas cardenales, al punto que el club bogotano publicó un breve comunicado aclarando que “a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución”, y que su continuidad dependerá de los resultados de la temporada 2025-II. Un mensaje que, lejos de tranquilizar, sembró más dudas, pues semanas atrás se había dado por seguro que el estratega lideraría el proyecto deportivo para la Copa Libertadores 2026.

El otro club que quiere a Jorge Bava

En medio de la incertidumbre, otro nombre apareció en escena: Nacional de Montevideo también tuvo a Jorge Bava en sus planes como posible sustituto de Pablo Peirano, pues desde hace varias semanas está en vilo la continuidad del DT quien justamente dirigió a Santa Fe.

Este martes 23 de septiembre, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, salió al paso de la especulación y aseguró en rueda de prensa que Bava viajó con la plantilla a Medellín para el duelo de Copa Betplay contra Independiente Medellín. “Su intención es continuar en el club”, afirmó la principal cabeza del León.