Atlético Bucaramanga daría golpe a Nacional: ficharía descarte de Gandolfi

La Copa Sudamericana es el objetivo más grande para Leonel Álvarez y para el Atlético Bucaramanga en este segundo semestre. Se tendrán que ver las caras con el Atlético Mineiro en los Play-Offs en busca de mantenerse en los octavos de final del torneo internacional.

En este mercado de fichajes de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga ha tenido más salidas que cualquier otra cosa. Al parecer, Leonel Álvarez no quedó tan a gusto, pese a darle una mejor cara al equipo. No pudieron sellar la clasificación, por lo cual habrá un cambio drástico pensando en el segundo semestre.

De hecho, Bucaramanga ya salió de nueve jugadores. No estarán Cristian Zapata, Santiago Jiménez, Sherman Cárdenas, Adalberto Peñaranda, Frank Castañeda, Alejandro Moralez, Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco y Sebastián Agudo. Por su parte, solo se ha confirmado la incorporación de Israel Alba para reemplazar a Jiménez llegando proveniente del Deportivo Pasto.

Sin embargo, Bucaramanga no solo se quedaría con el lateral derecho definido con Israel Alba, pues, una de las prioridades de la institución para este mercado de fichajes es firmar a un extremo. De hecho, ya tendría listo al jugador deseado que llegaría procedente de Atlético Nacional.

EL DESCARTE DE NACIONAL QUE LLEGARÍA AL ATLÉTICO BUCARAMANGA

En medio de las posibles incorporaciones, se habla de un volante ofensivo que llegaría. Juan David Torres, colombo argentino está en la carpeta del cuadro bumangués. También buscarían a Andrés Colorado, descartado del Junior de Barranquilla.

Además de estos dos jugadores, Bucaramanga está cerca de cerrar el fichaje de Faber Gil, extremo de 30 años. De acuerdo con información de Mariano Olsen, el club santandereano estaría listo para acordar esa incorporación en calidad de cedido por un año con opción de compra.

Javier Gandolfi, que no se ha definido su futuro en el banquillo de Atlético Nacional no contará con Faber Gil. El extremo, que no jugó mucho en el cuadro verdolaga, debía regresar al Deportivo Pereira que es dueño de sus derechos deportivos. No obstante, Bucaramanga sería su destino por un año en calidad de préstamo.

Faber Gil no ha contado con la mejor suerte después de su salida del Pereira en préstamos. El extremo no pudo sumar mucha regularidad en el campeón de Colombia durante este semestre. El elenco ‘Leopardo’ podría tenderle la mano para lo que viene en este segundo torneo del 2025.

LOS RETOS DE ATLÉTICO BUCARAMANGA EN EL SEGUNDO SEMESTRE

Evidentemente, Atlético Bucaramanga deberá armarse de la mejor manera para este segundo semestre, pues, sigue vivo en tres competencias que afrontará. Los dirigidos por Leonel Álvarez encaran la Copa BetPlay después de ser líderes en el Grupo A y asegurando la clasificación a la siguiente fase.

Además de la Copa BetPlay, deberán superar la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II con el anhelo de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales, dado que en este primer semestre, se escapó esa posibilidad. Pese a esto, con Leonel Álvarez el equipo mejoró radicalmente y estuvieron cerca de lograr ese objetivo.

Sumado a las dos competencias nacionales, Bucaramanga también deberá dar el golpe en la Copa Sudamericana, que afrontará dicho torneo por primera vez en su historia. Los bumangueses deberán dar un golpe a la serie contra Atlético Mineiro y si logran superar al actual subcampeón de la Copa Libertadores, se medirán con Godoy Cruz en octavos de final.