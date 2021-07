Atlético Nacional confirmó a su nuevo delantero a la espera de Dorlan Pabón

Atlético Nacional confirmó la llegada de su nuevo delantero para el segundo semestre de 2021, a la espera de definir la situación de Dorlan Pabón lo más pronto posible. Se trata del atacante Ruyeri Blanco, quien en un principio estaba próximo a firmar con el Junior de Barranquilla. No obstante, la situación dio un giro total con el correr de los días y el cuadro verdolaga ganó la pulseada con los rojiblancos.

“Con 22 años de edad y 87 partidos como profesional, el atacante Ruyeri Alfonso Blanco Yus, se convierte en la tercera cara nueva de Atlético Nacional para afrontar el segundo semestre de 2021”, anunció el cuadro verdolaga en su página web. “Ruyeri llegó a préstamo con opción de compra y firmó un contrato que lo ligará por los dos próximos años con el más grande de Colombia”, preciso la comunicación.

De esta forma, Atlético Nacional confirmó su tercera cara nueva para la parte final de la temporada 2021 tras el arribo de Felipe Aguilar (Athletico Paranaense) y Yeison Guzmán (Envigado FC). Queda entonces por definirse la situación de jugadores como Dorlan Pabón y Alex Mejía. Ambos ex Atlético Nacional estarían próximos a poner su firma y convertirse en nuevos jugadores del club verdolaga.

El más veces campeón del fútbol colombiano comenzó trabajos bajo la batuta del técnico Alejandro Restrepo, quien reemplaza al brasileño Alexandre Guimaraes.

“Todos los sueños son realizables, es un cargo en el que me veía primero como jugador, es el equipo del cual soy hincha, iba al estadio y lo veía campeón de la Copa Libertadores y otros títulos. En la vida la pasión, el trabajo, los sueños y la preparación van de la mano para lograr todas esas metas en la vida. No es simplemente nuestro sueño, sino el de los que me acompañan”, dijo el estratega hace unos días.