Atlético Nacional confirmó a su nuevo director técnico: ya lo presentaron

Hay vida después de la salida de Pablo Repetto en Atlético Nacional y no se demoraron en dar con el nuevo orientador. Es como si todo hubiese estado planificado, pues el martes 27 de agosto, el club sorprendió a propios y a extraños con el despido oficial del uruguayo.

Pablo Repetto también fue sorprendido por esa decisión y afirmó que, las razones que condujeron a su salida no eran ciertas. Pues, trataron de explicar que había problemas internos con los directivos y con jugadores. El ex Independiente del Valle afirmó que no hubo ninguna mala relación con nadie dentro de la institución.

Una vez salió el comunicado de la salida de Pablo Repetto, ya tenían avanzadas las negociaciones de Gustavo Fermani con el nuevo estratega. Se trata de Efraín Juárez Valdéz, el que fuera lateral de la selección mexicana y de equipos como Celtic, Monterrey, América, entre otros. Su experiencia ha sido corta en los banquillos como asistente técnico en New York City y en el Club Brujas de Bélgica.

Esta será la primera experiencia de Efraín Juárez como entrenador en posesión y deberá seguir por la misma senda por la que anduvo Pablo Repetto en este semestre. Nacional es tercero en la Liga BetPlay 2024-II y espera continuar dando de qué hablar ante Jaguares de Córdoba.

EL COMUNICADO DE NACIONAL PRESENTANDO A EFRAÍN JUÁREZ

A través de un comunicado un día después de la salida de Pablo Repetto, el club Atlético Nacional confirmó a su nuevo director técnico, “luego de un proceso profesional y riguroso, donde evaluamos múltiples candidatos, siendo fieles a nuestra promesa de tomar decisiones institucionales, utilizando el mismo criterio con el cual conformamos nuestra plantilla profesional y pensando en el bienestar y largo plazo de nuestra institución, queremos anunciarles que hemos elegido al nuevo director técnico del equipo profesional masculino, Efraín Juárez Valdéz”.

Sobre el mexicano afirman que, “Efraín reúne las características necesarias en el ámbito profesional y personal para sumarse a nuestra institución y estamos convencidos de que, en equipo, lograremos los objetivos propuestos, de triunfos y buen fútbol y desarrollo de talento para seguir engrandeciendo la historia de Atlético Nacional”. Además, sentencian que cuenta con el respaldo institucional y esperan el respaldo de aficionados.

Su presentación será el jueves 29 de agosto, y como es habitual, se esperará una rueda de prensa como normalmente se ha dado en Atlético Nacional. Su debut podría ser el fin de semana ante Jaguares de Córdoba de visitante.