Juárez fue sin filtros tras polémico empate ante Millonarios: "Hoy nos han quitado"

Atlético Nacional sumó un nuevo empate en los cuadrangulares de la Liga Betplay ante Millonarios. Los verdes igualaron 1-1 en casa ante los embajadores y cedieron terreno en las semifinales. Tras el empate, los verdolagas ya saben que no dependen de sí mismos para poder conseguir el tiquete a la final.

Efraín Juárez reaccionó tras la igualdad. El técnico mexicano apuntó que el rendimiento del equipo fue bueno y destacó la manera como se manejó el juego ante un rival bastante complicado. El DT apuntó que los jugadores desarrollaron muchas de las situaciones que se trabajan entre semana, pero apuntó detalles sobre lo ocurrido en el remate del compromiso con la polémica por el gol de Falcao García.

Para el técnico, es clave que el equipo pueda mantener los pies en la tierra. Tras el empate, los paisas saben que no dependen de sí mismos para clasificar a la final. Allí, el técnico también expresó su sensación al respecto en una rueda de prensa a la que acudió acompañado de los capitanes del equipo.

Rendimiento del equipo ante Millonarios

“Lo que hemos mostrado hoy me parece que es la cereza del pastel. Fuimos superiores, no hay reproches. El fútbol nos ha dado menos de lo que merecemos y muchas veces es difícil contra circunstancias tan ajenas a nosotros, saben perfectamente de qué hablo”.

Sensaciones por la decisión en el gol de Falcao

"En el futbol a veces te dan, a veces te quitan. Hoy nos han quitado. Atlético Nacional es más grande que el arbitraje y que una decisión".

“Nosotros nos dedicamos a entrenar y a jugar fútbol. Hicimos todo en estos 90 minutos y en los pasados. Por circunstancias ajenas, parece que no cumpliremos el objetivo de disputar otra final”.

Mensaje para los dos partidos restantes

“Eso no quiere decir que no vamos a pelear porque estamos muy vivos. Tenemos seis puntos por disputar y veremos qué pasa. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Después, hay gente más arriba de todo esto que se encargará de ponernos donde nos merecemos o no. Lo demás sobra”.

Sentimiento por las sanciones y lo sucedido con el equipo

“Me voy con la cabeza muy arriba porque sé que mis decisiones siempre fueron en pro del equipo. Desafortunadamente, una pelota parada, no tiene nada que ver con el planteamiento, con el funcionamiento. El día que eche el equipo atrás, me tengo que ir de aquí. Yo soy un tipo que vive la vida al límite y lo han visto, estuve hasta suspendido por vivir la vida al límite. Y eso no me importa, porque no vine a hacer amigos aquí, esto es mi familia. Todos los días desde que estoy aquí me voy a mi cama muy tranquilo y duermo, gracias a Dios, muy bien. Ojalá toda la gente pueda hacer eso”,

Se espera que el onceno verdolaga vuelva a jugar en un par de días. Los paisas se medirán este jueves 5 de diciembre ante Deportivo Pasto en el partido por la fecha 5 de los cuadrangulares la Liga Betplay.