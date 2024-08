Repetto señaló culpables tras otra derrota de Nacional: "No estamos conformes"

Atlético Nacional sumó una nueva derrota en la Liga Betplay 2024-2. El conjunto verdolaga cayó en su duelo adelantado por la fecha 9 ante Equidad. Tras acabar el compromiso, Pablo Repetto, técnico del club, manifestó su molestia por el encuentro.

Después del juego y con la derrota 1-0, los paisas se quedaron en 9 puntos tras cinco partidos disputados. Los antioqueños acumularon una nueva derrota al hilo después de haber caído en el juego ante Alianza.

Tras el final del duelo con los bogotanos, Repetto apuntó los errores de sus dirigidos. Para el DT uruguayo hubo momentos claves que definieron el partido y se hicieron notables.

Desarrollo del partido

"Hoy el partido se presentó como habíamos pensado, con la diferencia que ellos convirtieron. Cuando ellos convierten se aferran a la defensa y a nosotros nos pasó todo el tema de la ansiedad".

Análisis de Equidad

"El partido fue muy similar a lo que hicieron ellos con Santa Fe. Nos encontramos con el equipo que esperábamos, iban a defender. Nos ganó la ansiedad. Este equipo quiere ganar de verdad".

Las puntualidades que marcaron diferencia

"Si analizas la estadística, capaz, el resultado de ellos no sé si es merecido o no. Tuvieron la eficacia, nosotros no la tuvimos. No estamos conformes con el juego."

Rendimiento del equipo en lo que va de la Liga

"No hay gran diferencia en el juego de este partido con los anteriores. No estamos contentos ni lo estábamos antes. El paso del tiempo nos va a hacer mejorar. La gran mayoría de jugadores vienen de no jugar en sus equipos. Vamos a seguir mejorando con el día a día."

Por ahora, Nacional se alista para su siguiente partido. El elenco verdolaga se medirá ante Águilas Doradas en la cuarta jornada del FPC.