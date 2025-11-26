Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 12:17
Atlético Nacional define el futuro de tres joyas; piden minutos
El equipo 'verdolaga' deberá tomar importantes decisiones con sus jugadores.
Atlético Nacional sigue en disputa de los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay de 2025, teniendo en cuenta que está jugando los cuadrangulares semifinales y ya está clasificado a la final de la Copa, la cual definirá contra Deportivo Independiente Medellín.
A pesar de que el plantel profesional está en plena competencia, en las oficinas del club se trabaja en el futuro de algunos jugadores, los cuales podrían salir de la institución para 2026.
Se trata de Emilio Aristizábal, Kevin Parra y Andy Batioja.
Los tres futbolistas tienen contrato vigente con Atlético Nacional, pero en la temporada 2025 jugaron en condición de préstamo en otras instituciones.
En el caso de Emilio Aristizábal, el atacante tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2026 y su préstamo con Fortaleza termina el 31 de diciembre de 2025.
Según informó Julián Capera, en el entorno del jugador quieren que sume minutos y ven que en su regreso a Atlético Nacional será difícil ganarse un lugar en la titular.
Ante este panorama, no descartan la posibilidad de volver a ser cedido a otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano o en el exterior.
Un caso similar es el de mediocampista Kevin Parra, que tiene contrato hasta junio de 2026 con Internacional de Bogotá (La Equidad). Sin embargo, el equipo capitalino pretende llegar a un acuerdo para conservar al futbolista.
Finalmente, Atlético Nacional deberá definir el futuro del extremo Andy Batioja, quien regresó al cuadro verdolaga para el segundo semestre de 2025, después de un corto paso por el Houston Dynamo.
La intención del futbolista es sumar minutos y quiere poner sobre la mesa la posibilidad de salida en condición de préstamo.
Fuente
Antena 2