Atlético Nacional define el futuro de tres joyas; piden minutos

Atlético Nacional sigue en disputa de los títulos de la Liga BetPlay y la Copa BetPlay de 2025, teniendo en cuenta que está jugando los cuadrangulares semifinales y ya está clasificado a la final de la Copa, la cual definirá contra Deportivo Independiente Medellín.

A pesar de que el plantel profesional está en plena competencia, en las oficinas del club se trabaja en el futuro de algunos jugadores, los cuales podrían salir de la institución para 2026.

Se trata de Emilio Aristizábal, Kevin Parra y Andy Batioja.

Los tres futbolistas tienen contrato vigente con Atlético Nacional, pero en la temporada 2025 jugaron en condición de préstamo en otras instituciones.