Vie, 10/10/2025 - 15:59
¿Atlético Nacional definió a su técnico? curiosa declaración dio pistas
La noticia se conoció después de la victoria de Atlético Nacional sobre Once Caldas en la Copa BetPlay.
Atlético Nacional consiguió un valioso triunfo en la Copa BetPlay al derrotar en el partido de ida de los cuartos de final con marcador de 1-0 a Once Caldas en condición de visita en el estadio Palogrande de Manizales.
El equipo 'verdolaga' se impuso gracias a la anotación de Edwin Cardona desde el punto penal y a la brillante actuación del guardameta Luis Marquínez, quien salvó el arco antioqueño en repetidas ocasiones.
Al término del partido se registró un curioso momento en la rueda de prensa, ya que a Jorman Campuzano, uno de los referentes de Atlético Nacional, se le salió una información que todavía no ha sido comunicada por los directivos.
En sus declaraciones, Campuzano se mostró feliz por el hecho que a Diego Arias, que se ha venido desempeñando como entrenador encargado, lo hayan "ratificado" en el cargo.
"Todos sabemos las condiciones de Matheus Uribe. Es un jugador con mucha experiencia y yo con todos me he sentido cómodo. La decisión la toma el profe, yo no soy indispensable y en cualquier momento puede parar el equipo sin mi. Hay que ayudar a Diego, que nos enseñe lo que sabe. Estamos contentos de que lo hayan ratificado y él tomará la decisión de a quién para", afirmó.
Lo dicho por Campuzano iría con algunas versiones extraoficiales que aseguran que los directivos de Atlético Nacional le darán tiempo a Diego Arias para que desarrolle su trabajo y en caso de obtener buenos resultados podría continuar como entrenador del conjunto antioqueño.
Cómo le ha ido a Diego Arias en Nacional
Desde que Diego Arias asumió como entrenador encargado, Atlético Nacional registra tres victorias y un solo empate.
El cuadro antioqueño ha superado a Unión Magdalena, Millonarios y a Once Caldas y solo empató en condición de visita con Boyacá Chicó.
En la Liga BetPlay, Atlético Nacional se ubica cuarto con 24 puntos, mientras que en la Copa BetPlay sacó ventaja en la serie contra Once Caldas por los cuartos de final.
Fuente
Antena 2