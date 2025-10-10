¿Atlético Nacional definió a su técnico? curiosa declaración dio pistas

Al término del partido se registró un curioso momento en la rueda de prensa, ya que a Jorman Campuzano, uno de los referentes de Atlético Nacional, se le salió una información que todavía no ha sido comunicada por los directivos.

En sus declaraciones, Campuzano se mostró feliz por el hecho que a Diego Arias, que se ha venido desempeñando como entrenador encargado, lo hayan "ratificado" en el cargo.

"Todos sabemos las condiciones de Matheus Uribe. Es un jugador con mucha experiencia y yo con todos me he sentido cómodo. La decisión la toma el profe, yo no soy indispensable y en cualquier momento puede parar el equipo sin mi. Hay que ayudar a Diego, que nos enseñe lo que sabe. Estamos contentos de que lo hayan ratificado y él tomará la decisión de a quién para", afirmó.

Lo dicho por Campuzano iría con algunas versiones extraoficiales que aseguran que los directivos de Atlético Nacional le darán tiempo a Diego Arias para que desarrolle su trabajo y en caso de obtener buenos resultados podría continuar como entrenador del conjunto antioqueño.