Atlético Nacional definió a su técnico para el resto de 2025

La búsqueda de entrenador en Nacional sigue viva luego de que se anunció la salida de Javier Gandolfi, sin embargo, la dirigencia ha sido muy cauta y ha analizado bien cada una de las hojas de vida que ha llegado.

Puede leer: César Torres le metió presión a Colombia en el Mundial sub 20

A esta altura solo quedan dos o tres candidatos a la dirección técnica del Verde, pero todo indica que Atlético Nacional estaría por tomar una decisión que para muchos es inesperada, pues ninguno de los que ha 'sonado' llegaría antes de finalizar la temporada.

¿Quién será el nuevo técnico de Nacional?

Aparentemente Diego Arias seguirá siendo el entrenador de Atlético Nacional hasta final de año, pues se confía en el trabajo realizado hasta entonces, así como en su conocimiento de la idiosincrasia del club y de la plantilla a su cargo.

La información la dio recientemente la periodista Pilar Velásquez, quien cubre a Atlético Nacional. Eso sí, se informó que el objetivo es seguir buscando a un entrenador, pero ya sería hasta enero cuando se haga oficial su vinculación.