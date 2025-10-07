Cargando contenido

Atlético Nacional - Liga Betplay 2025-II
Atlético Nacional - Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 16:18

Atlético Nacional definió a su técnico para el resto de 2025

El cuadro antioqueño ha analizado varias hojas de vida para el cargo de entrenador.

La búsqueda de entrenador en Nacional sigue viva luego de que se anunció la salida de Javier Gandolfi, sin embargo, la dirigencia ha sido muy cauta y ha analizado bien cada una de las hojas de vida que ha llegado.

Puede leer: César Torres le metió presión a Colombia en el Mundial sub 20

A esta altura solo quedan dos o tres candidatos a la dirección técnica del Verde, pero todo indica que Atlético Nacional estaría por tomar una decisión que para muchos es inesperada, pues ninguno de los que ha 'sonado' llegaría antes de finalizar la temporada.

¿Quién será el nuevo técnico de Nacional?

Aparentemente Diego Arias seguirá siendo el entrenador de Atlético Nacional hasta final de año, pues se confía en el trabajo realizado hasta entonces, así como en su conocimiento de la idiosincrasia del club y de la plantilla a su cargo.

La información la dio recientemente la periodista Pilar Velásquez, quien cubre a Atlético Nacional. Eso sí, se informó que el objetivo es seguir buscando a un entrenador, pero ya sería hasta enero cuando se haga oficial su vinculación.

Estadísticas de Diego Arias como técnico de Nacional

Luego de que fue anunciado como entrenador interino de Atlético Nacional, Diego Arias ha estado al frente en tres compromisos, donde ha obtenido un balance de dos victorias (1-2 a Unión Magdalena y 2-0 a Millonarios) y un empate (1-1 con Chicó).

El próximo reto de Arias al frente de Nacional es clave, pues se trata del inicio de una serie de eliminación directa en donde el Verde se enfrentará con Once Caldas por cuartos de final de la Copa Betplay.

Le puede interesar: Joel Canchimbo saldría de Junior luego del Mundial sub 20

Con 24 puntos en 14 fechas, y a falta de seis partidos, Atlético Nacional se sitúa en la cuarta posición de la Liga Betplay 2025-II, y todo indica que clasificará a los cuadrangulares semifinales.

Miguel Ángel Ramírez y Reinaldo Rueda son dos de los técnicos que aparecen entre los candidatos para dirigir a Atlético Nacional a partir de la próxima temporada.

Fuente
Antena 2
