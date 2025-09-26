Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 22:06
Atlético Nacional definió el futuro de Diego Arias; lo dan por hecho
El equipo 'verdolaga' se alista para lo que será el clásico ante Millonarios.
Se viene una nueva edición del clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, compromiso de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.
El partido genera alta expectativa al saber que los equipos buscarán el triunfo que les ayude en sus aspiraciones por avanzar a los cuadrangulares, sabiendo que el conjunto ‘embajador’ no viene desempeñando su mejor torneo, pero que no pierde en Medellín ante Nacional desde el 2017.
Atlético Nacional tomó decisión con Diego Arias
A pocas horas de que se lleve a cabo el importante compromiso, una información relacionada con el nuevo entrenador de Atlético Nacional fue revelada por el periodista Mauricio Agudelo, mencionando que el interinato de Diego Arias llegará pronto a su final, asegurando que el exjugador del ‘verdolaga’ volverá a dirigir al equipo Sub-20.
La fuente indica que la idea que tienen en mente las directivas del equipo verde de Antioquia es definir la próxima semana a su nuevo cuerpo técnico, quien se encargaría de reemplazar a Javier Gandolfi y asumir lo que resta del campeonato colombiano, así como la Copa BetPlay 2025.
🚨 Actualidad DT de @nacionaloficial— Mauricio Agudelo Arcila (@Maurofutbolyfe) September 26, 2025
1. El "Cacique" Medina hoy NO es la opción más cercana
2. Se espera a comienzo de la próxima semana definir el nuevo cuerpo técnico
3. Diego Arias seguirá con la sub 20
4. La directiva sabe q debe ser un DT cuyo estilo sea vistoso, guste.
Buscarán un entrenador con convenza a la hinchada
El periodista asegura que la designación del nuevo director técnico se realizará teniendo en cuenta un estilo de juego propositivo y que guste a los seguidores de Nacional, así que nombres polémicos que generen dudas en los aficionados seguramente serán descartados.
Por otro lado, se informó que el técnico que había sonado como opción para llegar al banquillo ‘verdolaga’ era el uruguayo Alexander Medina, sin embargo, el estratega de 47 años le habría agradecido a Nacional su interés en contratarlo, pero ha preferido esperar otras ofertas.
Fuente
Antena 2