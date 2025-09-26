Atlético Nacional definió el futuro de Diego Arias; lo dan por hecho

Se viene una nueva edición del clásico del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, compromiso de la fecha 13 en la presente Liga BetPlay que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot.

El partido genera alta expectativa al saber que los equipos buscarán el triunfo que les ayude en sus aspiraciones por avanzar a los cuadrangulares, sabiendo que el conjunto ‘embajador’ no viene desempeñando su mejor torneo, pero que no pierde en Medellín ante Nacional desde el 2017.

Lea también: Nacional se 'burló' de Millonarios y anunció a sus 20 convocados