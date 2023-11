Un ídolo del América en la orbita de Nacional para 2024: regresaría al FPC desde México

Atlético Nacional busca refuerzos para la temporada 2024. El conjunto verdolaga tiene en sus planes armar una plantilla competitiva con la idea de tener una buena figuración en el torneo internacional que dispute, ya sea la Copa Libertadores o la Sudamericana.

Entre las opciones que tiene el cuadro paisa para reforzarse, las principales alternativas son en el frente de ataque. Allí, aparece la necesidad de sumar un hombre de recorrido o proyección importante ante la marcha de Tomás Ángel, quien se confirmó que dejará el club al final de este semestre.

Por ello, el cuadro verde busca chances para sumar a su equipo. Entre las opciones del equipo antioqueño estaría uno de los recientes ídolos del América de Cali. El delantero, que actualmente está en el fútbol mexicano, se quedaría sin equipo y reveló su intención de vestirse de verdolaga.

Se trata de Duván Vergara, bicampeón de la Liga Betplay en 2019 y 2020 con el conjunto escarlata. En las últimas horas, el jugador de Santos Laguna reveló que aunque su deseo al volver a Colombia para jugar con América, también estaría interesado en jugador con Nacional.

Durante una entrevista con Desparcha2 TV, habló de la posibilidad de vestirse de verdolaga o juniorista: “Por hincha, en el Junior. Antes de jugar en América siempre quise jugar en el Junior, y el sueño que tiene mi mamá es que yo juegue en Nacional. Obviamente, me gustaría volver al América por lo que representa en mí, pero no se sabe, quiero cumplirle el sueño a mi mamá, a mi papá… quiero jugar en Junior, Nacional y América, pero no se sabe“

Sin embargo, el atacante también reveló su deseo de jugar en Montería: “Siempre he dicho que quiero retirarme aquí en Jaguares, jugar 6 meses aquí en mi tierra, esté como esté. Así esté muy viejo, muy joven, no sé, pero sí quisiera jugar aquí con mi gente, sin importar nada. Eso se manejará después, pero quiero terminar aquí“.

Por ahora, el delantero no sabe cuál será su futuro en el fútbol profesional. El atacante pertenece a Monterrey, pero se encuentra a préstamo en Santos Laguna y se espera por definir su continuidad para el siguiente año.