Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 12:29
Atlético Nacional estaría por anunciar a su técnico
Tras la salida de Javier Gandolfi, el Verde hizo de Diego Arias su entrenador interino.
Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica el pasado 16 de septiembre, pues los resultados obtenidos por el entrenador argentino no fueron los esperados por la dirigencia, y a partir de ese momento quien asumió como interino fue Diego Arias.
Puede leer: CAV resaltó a jugador de Nacional y lo pidió para Selección Colombia
Arias, un 'viejo conocido' de la institución, ha dirigido al equipo en dos partidos y en ambos ganó: 1-2 a Unión Magdalena en el Sierra Nevada y 2-0 a Millonarios en el Atanasio Girardot. Aun así, la dirigencia continuó en la búsqueda de un entrenador en propiedad.
Se han analizado varios perfiles, pero de momento ninguno convence en Atlético Nacional, razón por la cual el equipo estaría por tomar una decisión que anunciaría oficialmente a hinchas y periodistas en los próximos días.
¿Quién será el nuevo técnico de Nacional?
Pues bien, Diego Arias sería ratificado en el cargo de entrenador de Atlético Nacional al menos por esta temporada, bajo el argumento de que ha ganado sus dos partidos y tiene una buena relación con el grueso de la plantilla.
Así lo dio a entender Carlos Antonio Vélez en sus 'Palabras Mayores' de este martes 30 de septiembre, pues afirmó: "Estoy por creer que (Diego) Arias se queda", aunque lo hizo a manera de intuición más que de información.
De quedarse en Atlético Nacional, sería una sorpresa para el público en general, pues si bien los resultados del equipo bajo las instrucciones de Diego Arias, se creería que le hace falta algo más de bagaje para ser anunciado como técnico en propiedad.
Le puede interesar: Óscar Perea, de la Selección Colombia sub 20, protagoniza polémica foto
¿Cómo le ha ido a Diego Arias como técnico de Nacional?
No es la primera vez que Diego Arias oficia como entrenador (interino) de Atlético Nacional, pues ya lo había hecho en 2023 cuando dirigió dos partidos, de los cuales ganó uno y perdió el restante; en la actual gestión tiene dos victorias.
Es pertinente recordar que Arias también fue asistente técnico de Nacional, y desempeñó este cargo cuando el entrenador era John Jairo Bodmer.
Palabras Mayores del 30 de septiembre de 2025
Fuente
Antena 2