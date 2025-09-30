Atlético Nacional estaría por anunciar a su técnico

Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica el pasado 16 de septiembre, pues los resultados obtenidos por el entrenador argentino no fueron los esperados por la dirigencia, y a partir de ese momento quien asumió como interino fue Diego Arias.

Arias, un 'viejo conocido' de la institución, ha dirigido al equipo en dos partidos y en ambos ganó: 1-2 a Unión Magdalena en el Sierra Nevada y 2-0 a Millonarios en el Atanasio Girardot. Aun así, la dirigencia continuó en la búsqueda de un entrenador en propiedad.

Se han analizado varios perfiles, pero de momento ninguno convence en Atlético Nacional, razón por la cual el equipo estaría por tomar una decisión que anunciaría oficialmente a hinchas y periodistas en los próximos días.

¿Quién será el nuevo técnico de Nacional?

Pues bien, Diego Arias sería ratificado en el cargo de entrenador de Atlético Nacional al menos por esta temporada, bajo el argumento de que ha ganado sus dos partidos y tiene una buena relación con el grueso de la plantilla.