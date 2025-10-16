Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 13:30
Atlético Nacional hizo el anuncio oficial de su cuerpo técnico
El pasado 16 de septiembre se anunció la salida de Javier Gandolfi del Verde.
Este jueves 16 de octubre se llevó a cabo una rueda de prensa en la sede de Atlético Nacional, donde se pronunció Sebastián Arango Botero, presidente de la institución. Allí, entre otras cosas, se anunció al cuerpo técnico que estará hasta final de año, por lo menos.
Puede leer: Dimayor anunció programación de Nacional vs Once Caldas por Copa Betplay
Nacional confirmó a su director técnico
Atlético Nacional hizo oficial que Diego Arias será el director técnico en propiedad, al menos hasta diciembre de 2025. Además, se enfatizó en que existe la posibilidad de que permanezca en el cargo en caso de que se consigan algunos objetivos.
Y es que en si Nacional consigue el título de Liga Betplay o de Copa Betplay, se pondrá en consideración de la junta directiva la continuidad de Diego Arias como técnico del equipo. Por ahora, el presidente lo ratificó hasta el final de la temporada.
Claro está que se anunció de paso que la dirigencia sigue en búsqueda de un entrenador quien cumpla con el perfil para estar al frente de Atlético Nacional a partir de enero, si no se consiguen los objetivos trazados para este 2025.
¿Cuál es el perfil que busca Atlético Nacional para elegir técnico?
Estratégicamente, parece que en Atlético Nacional no hay un perfil de entrenador, pues al margen de la propuesta deportiva que tenga, la primera intención de la dirigencia es contratar a un DT quien se acoja a las ideas y los valores propuestos por el club.
En ese orden de ideas, se siguen revisando hojas de vida para elegir al entrenador que asumirá en Nacional, pero al ser conocedores de que esto tomará tiempo, más en la época del año en que se está buscando, Diego Arias fue ratificado.
Le puede interesar: León confirmó que James llegó 'dolorido' de la Selección Colombia
¿Leonel Álvarez podría ser el nuevo entrenador de Nacional?
En rueda de prensa se trajo a colación el nombre de Leonel Álvarez, quien siempre 'suena' para llegar al banquillo técnico, pero muchos rumores empiezan a hacer ruido, incluido el de la supuesta mala relación del antioqueño con la dirigencia, la cual fue desmentida.
Ante eso, el presidente afirmó que Leonel Álvarez sí fue uno de los técnicos que estuvo en el radar de Nacional, pero argumentó que al estar ocupado -dirigiendo a Atlético Bucaramanga-, la posibilidad de contratarlo se ha ido diluyendo.
Además, Arango Botero confirmó que la relación con Leonel Álvarez es buena, y fue invitado a un encuentro de 'leyendas' organizado por la dirigencia, pero que el entrenador no pudo asistir debido a que tenía otros compromisos.
Fuente
Antena 2