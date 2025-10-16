Atlético Nacional hizo el anuncio oficial de su cuerpo técnico

¿Cuál es el perfil que busca Atlético Nacional para elegir técnico?

Estratégicamente, parece que en Atlético Nacional no hay un perfil de entrenador, pues al margen de la propuesta deportiva que tenga, la primera intención de la dirigencia es contratar a un DT quien se acoja a las ideas y los valores propuestos por el club.

En ese orden de ideas, se siguen revisando hojas de vida para elegir al entrenador que asumirá en Nacional, pero al ser conocedores de que esto tomará tiempo, más en la época del año en que se está buscando, Diego Arias fue ratificado.

¿Leonel Álvarez podría ser el nuevo entrenador de Nacional?

En rueda de prensa se trajo a colación el nombre de Leonel Álvarez, quien siempre 'suena' para llegar al banquillo técnico, pero muchos rumores empiezan a hacer ruido, incluido el de la supuesta mala relación del antioqueño con la dirigencia, la cual fue desmentida.

Ante eso, el presidente afirmó que Leonel Álvarez sí fue uno de los técnicos que estuvo en el radar de Nacional, pero argumentó que al estar ocupado -dirigiendo a Atlético Bucaramanga-, la posibilidad de contratarlo se ha ido diluyendo.

Además, Arango Botero confirmó que la relación con Leonel Álvarez es buena, y fue invitado a un encuentro de 'leyendas' organizado por la dirigencia, pero que el entrenador no pudo asistir debido a que tenía otros compromisos.