Atlético Nacional está sin técnico en propiedad. Afrontará el partido amistoso ante Millonarios este fin de semana con los asistentes de Paulo Autuori, quien optó por dar un paso al costado, viendo el poco respaldo con el cual contaba tras la final de la Liga Betplay.

Conocido el anuncio que hizo el propio cuadro verdolaga sobre la salida del estratega brasileño, comenzaron los rumores sobre el reemplazo. Leonel Álvarez, Reinaldo Rueda y hasta Alejandro Restrepo fueron los entrenadores que sonaron, más como una especulación periodística que por una información puntual.

Al respecto, habló Carlos Antonio Vélez. El director de Planeta Fútbol de Antena 2 negó que la dirigencia esté buscando técnico y señaló que se tomará un tiempo para elegir la hoja de vida adecuada. El objetivo, no repetir los errores del pasado y encontrar un entrenador que acepte el reto de jugársela por los futbolistas de la cantera.

"Nacional no ha visto ninguna hoja de vida, no ha hablado con nadie. Eso lo verifiqué. Van a esperar el partido de mañana en La Florida. Después llegarán a Medellín y se sentarán a evaluar. Pero hay un requisito: el técnico que venga tiene que continuar con el proyecto Autuori. Solamente los pelaos. El que acepte esas condiciones y esté dentro de las posibilidades económicas, ese será”, dijo Carlos Antonio en Palabras Mayores.

“No han mirado a ningún técnico, se llenaron de hojas de vida. No tienen ningún apuro. Yo pregunté: 'bueno, y los partidos de copa...'. Dirigirán los señores que están acá porque por dos partidos de copa no van a adelantar ningún proceso. Saben muy bien que han cometido muchos errores y no quiere cometer uno más. Nacional buscará técnico con paciencia y dentro de unos parámetros irrenunciables. Requisito: que siga el proyecto de Autuori en aquello de poner a los jóvenes. Amanecerá y veremos".

Atlético Nacional debutará dentro de poco más de una semana en la Liga Betplay ante Once Caldas como visitante. Luego enfrentará a Águilas Doradas y posteriormente visitará a América en la ida de los octavos de final de la Copa Betplay