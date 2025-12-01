Atlético Nacional reactiva la búsqueda y va por un técnico 'top'

Atlético Nacional volvió a activar su interés por Reinaldo Rueda y el nombre del entrenador vallecaucano volvió a colocarse en primer plano. La información fue reiterada por el periodista Felipe Sierra, quien aseguró que el técnico es la gran prioridad de la dirigencia verdolaga para asumir el proyecto 2026.

Sierra explicó que dentro del club existe total consenso sobre el perfil de Rueda y que su llegada dependerá exclusivamente de su decisión personal. Incluso, afirmó que “Reinaldo Rueda es la prioridad para la dirigencia, pero dependerá de su deseo; lo económico no es inconveniente”.

Es importante recordar que el nombre de Rueda surgió desde el mismo momento en que Javier Gandolfi dejó el cargo. Desde entonces, el experimentado entrenador ha estado en la lista de candidatos, por lo que no se trata de una versión nueva, sino de un interés que se ha mantenido vivo.

La reactivación del contacto también pasa por la necesidad de estabilizar el proyecto deportivo. Según Sierra, la intención del club es que Diego Arias, actual técnico interino, permanezca vinculado a la institución, ya sea como asistente o en otro rol dentro del cuerpo técnico.