Atlético Nacional rechaza la sanción contra Alfredo Morelos

Rechazaron categóricamente la sanción

En la rueda de prensa de hoy que realizó el presidente además de ratificar su cuerpo técnico habló sobre la sanción impuesta a Alfredo Morelos por parte de la Dimayor por simular un penal en el partido frente a Boyacá Chicó. Esta jugada ha estado rondando y en boca de todos desde que sucedió y para muchos no hay forma que ese toque termine en penal, es por esto y por la denuncia del Chicó que el comité disciplinario de la Dimayor lo investigó y decidió imponerle una dura sanción al jugador privandolo de jugar por dos semanas y una multa de 60 salarios mínimos.

Ante esto el club en nombre de su presidente decidió rechazar la sanción e impondrá todos los recursos que estén en sus manos para buscar "justicia". El presidente defendió que la decisión fue tomada conforme al protocolo y que la decisión fue justa ya que precisamente para eso está el VAR, según él las imágenes muestran de manera inequívoca una infracción cometida sobre el jugador. Defienden que la idea de incidir al árbitro al error carece de sustento y es por eso que más allá de respetar a la autoridad y a sus delegados el club evaluará los recursos y confiará en que los órganos competentes actúen con objetividad para que prevalezca la justicia.