Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 15:52
Atlético Nacional sufre mala noticia para el clásico con Medellín
Nacional recibirá a Medellín en la fecha 17.
Atlético Nacional recibió este miércoles 22 de octubre una mala noticia para recibir a Deportivo Independiente Medellín el domingo 26 de octubre en una nueva edición del clásico antioqueño, que en esta ocasión será válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.
Y es que se conoció la resolución 106 del Comité Disciplinario de la Dimayor en el que fue reportado el extremo Marlos Moreno, quien fue sancionado con dos fechas.
Moreno fue castigado por ser "responsable de conducta violenta" en el encuentro en el que Atlético Nacional empató con condición de visita con Deportivo Pasto en la fecha 16.
Ante esta situación, Marlos Moreno no será baja únicamente para el clásico contra Deportivo Independiente Medellín, sino que también para el encuentro frente a Llaneros de la fecha 18.
Otra baja en Nacional
Atlético Nacional tampoco tendrá disponible al delantero Alfredo Morelos, quien todavía debe cumplir con la sanción que se le impuso por simular una infracción en el partido contra Boyacá Chicó de la fecha 14.
Morelos fue castigado con dos semanas sin actividad, por lo que solo reaparecería para el duelo contra Águilas doradas de la ornada 19.
Fuente
Antena 2