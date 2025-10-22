Atlético Nacional sufre mala noticia para el clásico con Medellín

Atlético Nacional recibió este miércoles 22 de octubre una mala noticia para recibir a Deportivo Independiente Medellín el domingo 26 de octubre en una nueva edición del clásico antioqueño, que en esta ocasión será válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Y es que se conoció la resolución 106 del Comité Disciplinario de la Dimayor en el que fue reportado el extremo Marlos Moreno, quien fue sancionado con dos fechas.

Moreno fue castigado por ser "responsable de conducta violenta" en el encuentro en el que Atlético Nacional empató con condición de visita con Deportivo Pasto en la fecha 16.