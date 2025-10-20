Atlético Nacional "sumó tres refuerzos" para el remate de la Liga BetPlay

Atlético Nacional quedó a pocos puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ubicarse en la cuarta posición con 28 unidades, después de empatar en condición de visita 2-2 con Deportivo Pasto en la fecha 16.

Para el remate de la fase todos contra todos, el conjunto 'verdolaga' sumará tres refuerzos, teniendo en cuenta el regreso de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo sub 20 con la Selección Colombia.

Se trata del defensa central Simón García y los mediocampistas Elkin Rivero y Luis Landázuri.