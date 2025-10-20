Cargando contenido

Atlético Nacional - Liga Betplay
Atlético Nacional - Liga Betplay
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 14:21

Atlético Nacional "sumó tres refuerzos" para el remate de la Liga BetPlay

Atlético Nacional no ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Atlético Nacional quedó a pocos puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ubicarse en la cuarta posición con 28 unidades, después de empatar en condición de visita 2-2 con Deportivo Pasto en la fecha 16.

Para el remate de la fase todos contra todos, el conjunto 'verdolaga' sumará tres refuerzos, teniendo en cuenta el regreso de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo sub 20 con la Selección Colombia.

Se trata del defensa central Simón García y los mediocampistas Elkin Rivero y Luis Landázuri.

Lea también
Image
Audios del VAR en Pasto vs Nacional, Liga Betplay

Publican audios del VAR tras el partido de Pasto - Nacional: ¿era penal?

Ver más

Simón García surge como una posibilidad en la zona defensiva, mientras que Rivero y Landázuri serán alternativas en el centro de la cancha.

García y Rivero fueron los jugadores de Atlético Nacional que más sumaron minutos con la camiseta de la Selección Colombia.

Lea también
Image
DT del Pasto con todo: “A Nacional le pitan penales fijos por partido”

DT del Pasto sin filtro: “A Nacional le pitan penales fijos por partido”

Ver más

Calendario que le queda a Nacional en la Liga BetPlay

En el remate de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, Atlético Nacional jugará en condición de local con Deportivo Independiente Medellín y Águilas Doradas.

El cuadro 'verdolaga' visitará a Llaneros y a Junior.

Fecha 17
Nacional Vs Medellín 

Fecha 18
Llaneros Vs Atlético Nacional 

Fecha 19
Nacional Vs Águilas Doradas

Fecha 20 
Junior Vs Nacional 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Dimayor

Dimayor

Cargando más contenidos

Fin del contenido