Atlético Nacional "sumó tres refuerzos" para el remate de la Liga BetPlay
Atlético Nacional no ha asegurado su clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Atlético Nacional quedó a pocos puntos de asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay al ubicarse en la cuarta posición con 28 unidades, después de empatar en condición de visita 2-2 con Deportivo Pasto en la fecha 16.
Para el remate de la fase todos contra todos, el conjunto 'verdolaga' sumará tres refuerzos, teniendo en cuenta el regreso de los jugadores que disputaron la Copa del Mundo sub 20 con la Selección Colombia.
Se trata del defensa central Simón García y los mediocampistas Elkin Rivero y Luis Landázuri.
Bienvenidos de nuevo, muchachos 👋🇨🇴#EntrenamientoVerdolaga #VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/smZvQiCqw5— Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 20, 2025
Simón García surge como una posibilidad en la zona defensiva, mientras que Rivero y Landázuri serán alternativas en el centro de la cancha.
García y Rivero fueron los jugadores de Atlético Nacional que más sumaron minutos con la camiseta de la Selección Colombia.
Calendario que le queda a Nacional en la Liga BetPlay
En el remate de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, Atlético Nacional jugará en condición de local con Deportivo Independiente Medellín y Águilas Doradas.
El cuadro 'verdolaga' visitará a Llaneros y a Junior.
Fecha 17
Nacional Vs Medellín
Fecha 18
Llaneros Vs Atlético Nacional
Fecha 19
Nacional Vs Águilas Doradas
Fecha 20
Junior Vs Nacional
