Atlético Nacional: tiene listo al segundo refuerzo y tachó a tres posibles fichajes

Continúa conformándose las plantillas para la temporada 2023 en Colombia, y uno de los que revisa con urgencia las posibilidades en el mercado es Atlético Nacional, que luego de quedar eliminado de la Liga Betplay, tiene presión para el año venidero.

Pues el Verde, tras la llegada de Paulo Autuori se ilusiona en vista de que cree en su proyecto deportivo, y a falta de la confirmación oficial del delantero Francisco Da Costa -quien ya presentó exámenes médicos-, tiene listo a su segundo fichaje para la temporada que se avecina. Llega un defensa central.

Se ha conocido que el zaguero Juan Felipe Aguirre, quien milita en Montevideo Wanderers (Uruguay) será el defensa central elegido por Autuori y la directiva para reforzar el plantel de Atlético Nacional.

Aguirre, de 1.86 metros es nacido en Medellín, maneja el perfil diestro, tiene 26 años, y luego de su debut en Leones (2016 a 2018), pasó por Celaya de México (2018 a 2021) y llegó a Wanderers, en donde disputó 63 partidos y anotó dos goles.

Asimismo, en Antena2 se conoció que la directiva de Nacional descartó la llegada de tres futbolistas que habían sido relacionados con el Verde en el último tiempo; siendo varias las razones para hacerse a un lado.

Los tres jugadores que descartó Nacional para 2023

Los deportistas que en definitiva no jugarán con la camiseta de Atlético Nacional durante 2023 son Edwin Cardona, Cristian 'Chicho' Arango y Andrés Ibargüen. El primero de ellos al no estar en forma; el segundo porque resulta inviable económicamente y el tercero en vista de que no resulta interesante para el cuerpo técnico.