Atlético Nacional tomó decisión con el futuro de Juan Manuel Rengifo

Mientras Atlético Nacional disputa los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay buscando avanzar a la final del certamen, las directivas del equipo verde de Antioquia analizan la conformación de la nómina para el futuro, por eso, trabajan desde ya para concretar algunas renovaciones.

En ese objetivo aparece el mediocampista Juan Manuel Rengifo, joven futbolista canterano de Atlético Nacional que en este semestre bajo la dirección técnica de Diego Arias empezó a tener minutos en el primer equipo, logrando demostrar una gran capacidad técnica y deslumbrar a más de uno con su talento.

