Atlético Nacional tomó decisión con el futuro de Juan Manuel Rengifo
El equipo 'verdolaga' le ha venido dando regularidad al joven mediocampista.
Mientras Atlético Nacional disputa los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay buscando avanzar a la final del certamen, las directivas del equipo verde de Antioquia analizan la conformación de la nómina para el futuro, por eso, trabajan desde ya para concretar algunas renovaciones.
En ese objetivo aparece el mediocampista Juan Manuel Rengifo, joven futbolista canterano de Atlético Nacional que en este semestre bajo la dirección técnica de Diego Arias empezó a tener minutos en el primer equipo, logrando demostrar una gran capacidad técnica y deslumbrar a más de uno con su talento.
Atlético Nacional le da espaldarazo a Rengifo
De acuerdo con información de la periodista Pilar Velásquez de Win Sports, el equipo ‘verdolaga’ quiere garantizar por mucho más tiempo la presencia de Rengifo en el equipo, por eso, están a mínimos detalles de concretar una renovación de su contrato, el cual vence en diciembre del 2026.
Con esta intención de las directivas de Nacional, lo más probable es que pongan una cláusula de rescisión robusta en el nuevo contrato de Rengifo, asegurando una compensación económica para el club que quiera ficharlo en un futuro, esto, sabiendo del gran potencial que ha venido mostrando el jugador antioqueño de 20 años.
Atlético Nacional está a mínimos detalles de renovar el contrato de Juan Manuel Rengifo hasta 2029.— Paolo Arenas (@PaoloArenas) November 25, 2025
Su contrato actual va hasta diciembre del 2026.
Info de @pilarvelasquezv en Clásico Paisa. pic.twitter.com/IxHaKD5ktM
Los números de Rengifo con Nacional
El joven futbolista, que de manera extraña no estuvo en la lista de convocados para disputar con la Selección Colombia el pasado Mundial Sub-20, ha venido tomando regularidad en el conjunto ‘verdolaga’, relegando incluso a jugadores como Edwin Cardona.
En la presente Liga BetPlay, Rengifo ha disputado 10 compromisos (2 de esos en la fase de cuadrangulares) y ha logrado un gol y una asistencia, mientras que en la Copa BetPlay ha tenido un mayor rendimiento anotando 2 goles en 5 partidos jugados.
