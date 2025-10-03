Actualizado:
Atlético Nacional y el técnico español con el que negocian su posible llegada
El equipo verde de Antioquia no ha dejado de lado la contratación de un nuevo técnico.
Atlético Nacional, que se alista para lo que será el partido del próximo domingo en condición de visitante contra Boyacá Chicó, no ha descartado contratar un nuevo director técnico para reemplazar a Javier Gandolfi.
Diego Arias fue elegido por las directivas ‘verdolagas’ para asumir el cargo de entrenador de forma interina, exjugador de Nacional que de momento ha cumplido con dos victorias en igual número de partidos, un rendimiento que le ha valido para ser considerado para ser el DT en propiedad, sin embargo, hace poco salió a la luz un nombre que va tomando fuerza.
Nacional estaría en negociaciones con entrenador español
Se trata de Miguel Ángel Ramírez, director técnico de 40 años nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, quien según cuenta el periodista Mariano Olsen, negocia su posible vinculación a Nacional, un DT que en su carrera fue campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle (2019), dirigió a Inter de Brasil (2021), Charlotte FC (2021/22), Sporting de Gijón (2023/24) y su más reciente experiencia fue en Zaragoza (2024/25).
El estratega español coincide con las características de los últimos entrenadores contratados por Atlético Nacional, así como Javier Gandolfi y Efraín Juárez, estrategas jóvenes con ideas modernas en el fútbol y de origen extranjero.
MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ (40) es candidato para dirigir a @nacionaloficial— Mariano Olsen (@olsendeportes) October 3, 2025
El DT español negocia su posible vinculación.
Fue campeón de Copa Sudamericana con @IDV_EC (2019), dirigió a Inter de Brasil (2021), Charlotte FC (2021/22) @RealSporting (2023/24) y @RealZaragoza (2024/25). pic.twitter.com/9nUZvC1FUk
Nacional tendría otras opciones
Pese a que el nombre de Miguel Ángel Ramírez es el que ha tomado fuerza en las últimas horas, de acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, las directivas ‘verdolagas’ no solo tienen al español en el radar, sino que también hay otros en carpeta.
El próximo partido ante Boyacá Chicó podría marcar el futuro de Diego Arias en el banquillo de Nacional, pues ya un resultado positivo no convencería a las directivas, sino que también se requiere de un buen juego que convenza a los hinchas, sin embargo, todo dependerá si se deciden por avanzar con la negociación de otro DT.
