Atlético Nacional y el técnico español con el que negocian su posible llegada

Atlético Nacional, que se alista para lo que será el partido del próximo domingo en condición de visitante contra Boyacá Chicó, no ha descartado contratar un nuevo director técnico para reemplazar a Javier Gandolfi.

Diego Arias fue elegido por las directivas ‘verdolagas’ para asumir el cargo de entrenador de forma interina, exjugador de Nacional que de momento ha cumplido con dos victorias en igual número de partidos, un rendimiento que le ha valido para ser considerado para ser el DT en propiedad, sin embargo, hace poco salió a la luz un nombre que va tomando fuerza.

