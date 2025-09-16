Atlético Nacional y los cinco técnicos que suenan para reemplazar a Gandolfi

Las cinco opciones que maneja Atlético Nacional para reemplazar a Gandolfi

Una vez se dio a conocer que el entrenador argentino no seguirá más en el banquillo de Nacional, empezaron a sonar varios nombres que interesan a la institución ‘verdolaga’, especialmente de origen extranjero.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, hay cinco entrenadores que suenan para reemplazar a Gandolfi, donde aparecen los argentinos Luis Zubeldía y Walter Ribonetto, el mexicano Vicente Sánchez, el colombiano de la casa Alexis Henríquez y algún español, que sería Miguel Ángel Ramírez, quien fue el encargado de impulsar el éxito en Independiente del Valle ganando la Copa Sudamericana del 2019.

Por otro lado, estaría casi descartada la llegada de Gustavo Quinteros, quien sonó con fuerza como opción, pero el entrenador argentino estaría esperando concretar su llegada a Independiente de Avellaneda.