Atlético Nacional y los cinco técnicos que suenan para reemplazar a Gandolfi
Se prevé que el equipo ‘verdolaga’ ofrezca un comunicado sobre la salida del DT argentino.
Se viven horas cruciales para Atlético Nacional, pues múltiples reportes aseguran que el conjunto verde de Antioquia ha decidido dar por terminado el proyecto deportivo del técnico Javier Gandolfi luego de la derrota sufrida por 1-0 ante Bucaramanga en condición de local, partido donde también se presentó una alineación indebida de 4 extranjeros, error que los hinchas criticaron con dureza.
Pues bien, a falta de confirmación oficial por parte del equipo ‘verdolaga’, Javier Gandolfi dejará de ser el director técnico y solo se estaría negociando los términos económicos de su cláusula de salida en medio de la copa y la Liga BetPlay.
Las cinco opciones que maneja Atlético Nacional para reemplazar a Gandolfi
Una vez se dio a conocer que el entrenador argentino no seguirá más en el banquillo de Nacional, empezaron a sonar varios nombres que interesan a la institución ‘verdolaga’, especialmente de origen extranjero.
Pues bien, de acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports, hay cinco entrenadores que suenan para reemplazar a Gandolfi, donde aparecen los argentinos Luis Zubeldía y Walter Ribonetto, el mexicano Vicente Sánchez, el colombiano de la casa Alexis Henríquez y algún español, que sería Miguel Ángel Ramírez, quien fue el encargado de impulsar el éxito en Independiente del Valle ganando la Copa Sudamericana del 2019.
Por otro lado, estaría casi descartada la llegada de Gustavo Quinteros, quien sonó con fuerza como opción, pero el entrenador argentino estaría esperando concretar su llegada a Independiente de Avellaneda.
Otros nombres suenan para llegar a Nacional
Debido a la situación económica del club, que quedaría resentido en ese aspecto luego de arreglar la cláusula de salida para Javier Gandolfi, la institución ‘verdolaga’ podría decantarse por entrenadores que ya pasaron por el banquillo o que no cobrarían mucho salario.
Nombres de estas características son los de Santiago Escobar, Luis Fernando Suárez, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, Leonel Álvarez, sin embargo, varios de estos entrenadores no tendrían mucha afinidad con las actuales directivas o con ciero sector de la hinchada, situaciones que complicaría su llegada.
