AUDIO - Chunga, un portero con seguridad bajo los tres palos y carisma fuera de las canchas

El barranquillero también se refirió a lo desafortunado que es la posición de portero, ya que a pesar de tener buenas actuaciones, un error podría costar un partido.

"En el caso de los arqueros la primera pelota genera confianza. Los partidos dan la posibilidad de generar confianza. La primera pelota que tapes con seguridad va a permitir agrandarse en el tramite del partido. La posición de arquero desafortunadamente puedes sacar todo, pero un error y pierdes el juego", dijo.

Seguidamente, Chunga aseguró que a pesar de los rumores no ha recibido ofertas de ningún equipo.

"A mi celular no ha llegado ninguna llamada, ni ninguna propuesta. Hay que esperar para mirar qué pasas. He hecho las cosas bien, me he entregado en cada partido. No ha llegado ninguna propuesta", puntualizó.

Finalmente, el portero aceptó que sueña con ser el tercer portero de la Selección Colombia y dejó claro que David Ospina y Camilo Vargas tienen un lugar seguro en el equipo nacional.

"Reinaldo le ha brindado la oportunidad a cada jugar que tiene el sueño de ir a la Selección poder dar lo mejor para estar en la retina. En el tema de los arqueros hay algo claro. El primer puesto lo tiene David y el segundo Camilo, mientras que el tercero es disputado. Soy consciente que hay compañeros con un camino trazado en la Selección Colombia y uno no. Pero con lo que uno demuestra cada partido y con trabajo puede estar cerca", manifestó.