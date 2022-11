[Audio] "Se tocaba los bolsillos": recogebolas denuncian soborno del dueño de Águilas

En la cuarta jornada de los cuadrangulares de la Liga Betplay, Independiente Medellín se midió frente Águilas doradas, un compromiso que quedó con un final de 2-1 a favor de los dirigidos por David González, pero que tuvo muchos problemas delicados al terminar el compromiso.

Dentro de esos hechos nombrados, apreció el nombre de José Fernando Salazar, el máximo accionista del equipo de Rionegro, quien recibió dos denuncias, una por parte de Andrés Cadavid y otra de los recogebolas del DIM.

Hablando específicamente del segundo caso, se pudo conocer, a través de una entrevista hecha en las Ondas de la Montaña, la acusación que hacían tres menores de edad sobre lo que les había dicho el dueño del equipo antes de iniciar el compromiso: "estábamos ahí parados y él estaba mirando el terreno, se acercó y nos dijo que nos ofrecía de a un millón a cada uno para que le ayudáramos, que les preguntáramos a los recogebolas de América y Pasto como los tenía".

Después se acerca otro implicado y afirma que "cuando estaba bajando las escaleras se tocaba el bolsillo y nos dijo que ahí estaba lo que nos tenía".

Finalmente, el tercer menor que hace la denuncia afirma que eran "8 recogebolas y nos ofrecía un millón para cada uno, es decir, ocho millones. Que si queríamos nos entregaba de una en efectivo, pero nosotros no vamos a vender nuestros principios porque eso no se hace así en el fútbol".

Tras ver la delicada situación, en rueda de prensa le preguntaron a Leonel Álvarez, técnico del equipo, sobre el tema, por lo que él respondió mostrando enojo por la situación: "¿Tienes pruebas?, debes tener pruebas para hablar de ese tema. Yo me abstengo porque la verdad eso no lo hace nuestro presidente y también he visto jóvenes mentirnos mucho, por eso hay que escuchar la otra parte".

Aunque todavía sobre este tema en específico no se ha pronunciado el club, se espera que se aclare la situación prontamente.

A continuación el audio de las denuncias de los recogebolas sobre el máximo accionista de Águilas Doradas: