[AUDIO] Tolima se molesta con Nacional por querer "sonsacarle" jugador

Lo hecho por Ríos ha despertado interés en otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano y en las últimas horas se conoció que Atlético Nacional pretende su fichaje para el próximo año.

Según se ha informado, el conjunto 'verdolaga' entabló diálogos con el futbolista para conocer sus condiciones, lo cual habría generado molestia en los directivos de Tolima.

Molestia de César Camargo

César Camargo, presidente del conjunto ibaguereño, explicó en diálogo con Los Dueños del Balón Ibagué que se ha enterado que se han registrado charlas entre dirigentes de Nacional y Juan David Ríos.

"Lamento mucho esas prácticas de contactar al jugador, de hacerle ofrecimientos sin haber hablado con el propietario de sus derechos. Me parece que ese no es el orden, tengo entendido que han habido algunos acercamientos, pero no tenemos una oferta sobre la mesa", dijo.