Audios del VAR del penal sancionado a Morelos en Boyacá Chicó Vs Nacional

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 6 de octubre los audios del VAR del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay, que terminó empatado 1-1.

En el minuto 90+5 se registró la acción polémica en la cual el árbitro central Jairo Mayorga NO sancionó en primera instancia un supuesto penal cometido por el defensa Arlen Dubán Banguero en contra del delantero Alfredo Morelos.

Sin embargo, Nicolás Gallo, juez encargado del VAR, revisó la acción en la que encontró un supuesto agarrón de Banguero sobre Morelos, por lo que le recomendó a Mayorga repasar la jugada en el VAR.