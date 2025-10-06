Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 17:20
Audios del VAR del penal sancionado a Morelos en Boyacá Chicó Vs Nacional
Boyacá Chicó y Atlético Nacional empataron en la fecha 14 de la Liga BetPlay.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes 6 de octubre los audios del VAR del partido entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay, que terminó empatado 1-1.
En el minuto 90+5 se registró la acción polémica en la cual el árbitro central Jairo Mayorga NO sancionó en primera instancia un supuesto penal cometido por el defensa Arlen Dubán Banguero en contra del delantero Alfredo Morelos.
Sin embargo, Nicolás Gallo, juez encargado del VAR, revisó la acción en la que encontró un supuesto agarrón de Banguero sobre Morelos, por lo que le recomendó a Mayorga repasar la jugada en el VAR.
"Un jugador atacante en el momento de disputar el balón con un defensor cae. El árbitro considera que no hay infracción y da saque de meta. El VAR en su chequeo protocolar considera una infracción decidiendo al árbitro a una revisión", señala la explicación del audio.
En el video dado a conocer por la Comisión Arbitral de la FCF se escucha a Nicolás Gallo decir que observa que el jugador de Boyacá Chicó abrazó al delantero de Atlético Nacional y le impidió su camino.
A pesar de que el asistente del VAR no estuvo 100% de acuerdo con Gallo, el principal del VAR llamó a Mayorga, quien cambió su decisión inicial para sancionar penal en favor de Atlético Nacional.
“SOY INTELIGENTE EN ESAS JUGADAS Y AFORTUNADAMENTE LOGRAMOS EL PENAL”; ALFREDO MORELOS
Alfredo Morelos habló en Win Sports en donde sentenció que, 100% era penal para Atlético Nacional sobre el final del partido. Aseguró que la jugada que acabó con lanzamiento desde el punto penal fue parte de su planificación para dejarse caer en el área cuando ya estaba por delante de su marcador.
El ex Rangers de Glasgow y Santos de Brasil afirmó que, “ya tenía la posición ganada. El defensor sabe porque yo hablo con él y le dio: ‘ya te gané la posición y me agarras’. Obviamente yo siento el contacto y me tiro”. De cierta forma, aceptó que se cae al suelo, pero, tal vez porque se adelantó de su marca mientras lo tenían agarrado fue la clave para que Jairo Mayorga pitara penal.
Sumado a lo anterior que fue parte del plan de Alfredo Morelos al ganarle la posición y caer al suelo en el más mínimo contacto, Morelos sostuvo que, “yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y bueno, gracias a Dios se logró el penalti”. La acción generó todo tipo de reclamaciones por parte de los jugadores del Boyacá Chicó, pero nada pudo detener la señalización de Jairo Mayorga.
Fuente
Antena 2