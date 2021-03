Augusto Cadena sobre el tema del Cúcuta: "Este problema no viene de mi administración"

El presente del Cúcuta Deportivo no es nada alentador, ya que el equipo de Norte de Santander no está disputando la presente Liga Betplay, debido a que el equipo perdió el reconocimiento deportivo y se encuentra en acciones legales para poder volver a jugar en el Fútbol Profesional Colombiano.

Por tal razón, el ex dueño y presidente del cuadro ‘Motilón’, José Augusto Cadena concedió una entrevista a ESPN Radio donde habló sobre la situación actual del cuadro cucuteño. Luego que el Cúcuta recibiera la orden de liquidación decretada por la Superintendencia de Sociedades por problemas legales, Cadena aseguró que: "Yo acepté responsabilidad, dije que hubo momentos para una reunión para evitar esto, pero este problema del Cúcuta no viene de mi administración, viene de unas anteriores, cuando yo llegué se debían 7 meses de salarios".

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo podría salir de la Juventus por 29 millones Euros

No obstante, uno de los panelistas del programa le recordó al dirigente que algunos equipos que han estado a su cargo como lo fue Patriotas y Bucaramanga, que también han tenido sus problemas financieros, por lo que Cadena se defendió respondiéndole que “si los equipos tuvieran problemas yo no los podría vender. Vendí a Bucaramanga sin problema, vendí a Patriotas sin ningún problema. Si tienen problemas, no se pueden vender".

Por otra parte, Cadena se refirió a sus aspiraciones dentro del fútbol colombiano: “Quiero continuar en el fútbol, soy una persona joven que le he aportado al fútbol y voy a luchar, defendiendo mi patrimonio, de mi familia, de gente que confió y creyó en mí. Tengo una acción de tutela que está en la Corte Suprema de Justicia para que la resuelvan".

Vea también: Lo último sobre James Rodríguez: los partidos que se perderá y fecha de regreso

Mientras las cosas se solucionan, hay varias personas que están buscando una solución para ver al Cúcuta Deportivo en los estadios del FPC como lo es el profesor Jorge Luis Pinto, quien semanas atrás ha empezado a ‘moverse’ para arreglar esa situación.