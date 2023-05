Aumenta la crisis en Junior: la condición que hay para que Quintero vuelva a jugar

Juan Fernando Quintero es uno de los fichajes más importantes que ha hecho Junior en su historia y aunque se creía que iba a tener la oportunidad de brillar, una fuerte lesión lo dejó por fuera varias fechas importantes dentro de la Liga Betplay.

Precisamente, el equipo barranquillero hace cuentas para entrar a los cuadrangulares finales y a falta de dos fechas, actualmente marchan en la octava casilla de la tabla con 24 puntos, pero no han asegurado su cupo a la siguiente ronda.

Aunque se sabe que son dos partidos cruciales para los dirigidos por Hernán Darío Gómez, se dio a conocer en las últimas horas que hay una condición para que regrese Juanfer a la cancha y ese es, precisamente, que el equipo debe clasificarse a los cuadrangulares, pues no hará presencia en el remate de la fase de todos contra todos.

Es decir, el '10' tampoco será tenido en cuenta para el partido con Deportivo Pereira y con Atlético Huila, por lo que eso demuestra que no se ha recuperado del todo de su lesión.

De no pasar, Junior y Quintero pudieron haber terminado su corta historia de amor, pues todavía no es seguro que el ex River Plate se quede en el equipo Tiburón hasta terminar el año, tal y como lo dice su contrato.

Así las cosas, solo queda esperar lo que ocurrirá los siguientes días, que serán cruciales para definir no solo la clasificación de Junior, sino la historia de Quintero con el cuadro barranquillero.